Flucht vor Polizei endet im Chaos – Auto landet im Ladenlokal

Der Mann landete mit seinem Opel im Laden. Kantonspolizei Aargau

Ein junger Autofahrer hat sich in der Nacht auf Montag eine Verfolgungsjagd mit der Aargauer Polizei geliefert. Die Flucht endete spektakulär: Der Wagen prallte mitten in Wettingen in ein Geschäft – drei Personen wurden verletzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 22-jähriger Österreicher flüchtete in der Nacht auf Montag vor einer Polizeikontrolle auf der A1.

In Wettingen AG verlor er die Kontrolle über seinen Opel und krachte in ein Ladenlokal.

Drei Personen wurden verletzt, das Geschäft und das Fahrzeug erlitten Totalschaden. Mehr anzeigen

In der Nacht auf Montag kam es im Kanton Aargau zu einer spektakulären Verfolgungsjagd. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, wollte eine Patrouille kurz nach 1 Uhr auf dem Rastplatz Würenlos eine Verkehrskontrolle durchführen. Ein weisser Opel näherte sich der Kontrollstelle – bremste zunächst ab, beschleunigte dann aber plötzlich und fuhr über die Sperrfläche zurück auf die A1 in Richtung Bern.

Die Polizei nahm sofort die Verfolgung auf. Der Lenker verliess die Autobahn bei der Ausfahrt Wettingen-Ost und raste weiter in Richtung Zentrum. Eine zweite Streife positionierte sich beim Kreisel am Zentrumsplatz. Doch der Fahrer kam auf der Gegenfahrbahn mit hoher Geschwindigkeit an – und verlor schliesslich die Kontrolle über den Wagen.

Der Opel überfuhr die Mittelinsel, prallte gegen die Schaufensterscheibe eines Geschäfts und kam erst im Innern des Ladens zum Stillstand. Der 22-jährige Lenker aus Österreich sowie seine 26-jährige Beifahrerin, ebenfalls Österreicherin, erlitten mittelschwere Verletzungen. Eine 65-jährige Mitfahrerin aus Serbien wurde leicht bis mittelschwer verletzt. Alle drei kamen mit Ambulanzen ins Spital.

Das Geschäft wurde stark beschädigt, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Durch die Kollision brach zudem eine Wasserleitung, was einen Feuerwehreinsatz erforderlich machte. Auch der Busverkehr musste vorübergehend umgeleitet werden.

Der jungen Mann musste seinen Führerausweis an Ort und Stelle abgeben. Warum er die Flucht ergriff, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.