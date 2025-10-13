Flucht vor Polizei endet im Chaos – Auto landet im Ladenlokal

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Drei Verletzte in Wettingen AG Flucht vor Polizei endet im Chaos – Auto landet im Ladenlokal

Sven Ziegler

13.10.2025

Der Mann landete mit seinem Opel im Laden.
Der Mann landete mit seinem Opel im Laden.
Kantonspolizei Aargau

Ein junger Autofahrer hat sich in der Nacht auf Montag eine Verfolgungsjagd mit der Aargauer Polizei geliefert. Die Flucht endete spektakulär: Der Wagen prallte mitten in Wettingen in ein Geschäft – drei Personen wurden verletzt.

Sven Ziegler

13.10.2025, 13:40

13.10.2025, 13:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 22-jähriger Österreicher flüchtete in der Nacht auf Montag vor einer Polizeikontrolle auf der A1.
  • In Wettingen AG verlor er die Kontrolle über seinen Opel und krachte in ein Ladenlokal.
  • Drei Personen wurden verletzt, das Geschäft und das Fahrzeug erlitten Totalschaden.
Mehr anzeigen

In der Nacht auf Montag kam es im Kanton Aargau zu einer spektakulären Verfolgungsjagd. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, wollte eine Patrouille kurz nach 1 Uhr auf dem Rastplatz Würenlos eine Verkehrskontrolle durchführen. Ein weisser Opel näherte sich der Kontrollstelle – bremste zunächst ab, beschleunigte dann aber plötzlich und fuhr über die Sperrfläche zurück auf die A1 in Richtung Bern.

Die Polizei nahm sofort die Verfolgung auf. Der Lenker verliess die Autobahn bei der Ausfahrt Wettingen-Ost und raste weiter in Richtung Zentrum. Eine zweite Streife positionierte sich beim Kreisel am Zentrumsplatz. Doch der Fahrer kam auf der Gegenfahrbahn mit hoher Geschwindigkeit an – und verlor schliesslich die Kontrolle über den Wagen.

Der Opel überfuhr die Mittelinsel, prallte gegen die Schaufensterscheibe eines Geschäfts und kam erst im Innern des Ladens zum Stillstand. Der 22-jährige Lenker aus Österreich sowie seine 26-jährige Beifahrerin, ebenfalls Österreicherin, erlitten mittelschwere Verletzungen. Eine 65-jährige Mitfahrerin aus Serbien wurde leicht bis mittelschwer verletzt. Alle drei kamen mit Ambulanzen ins Spital.

Das Geschäft wurde stark beschädigt, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Durch die Kollision brach zudem eine Wasserleitung, was einen Feuerwehreinsatz erforderlich machte. Auch der Busverkehr musste vorübergehend umgeleitet werden.

Der jungen Mann musste seinen Führerausweis an Ort und Stelle abgeben. Warum er die Flucht ergriff, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Meistgelesen

«Acht Kriege in acht Monaten beendet» – Trump lobt sich bei Rede vor Israel-Parlament
Erste Bilder zeigen freigelassene Geiseln
Passagierjet hat plötzlich «nur noch Treibstoff für sechs Minuten»
Flucht vor Polizei endet im Chaos – Auto landet im Ladenlokal
Tumult bei Trump-Rede – Abgeordnete aus Saal geführt