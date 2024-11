Flug verpasst, weil die App zu spät über Zugausfall informierte

Viele Züge hatten wegen des Schnees Verspätung oder fielen komplett aus. KEYSTONE

Der Schnee lässt viele Züge zu spät ankommen oder ganz ausfallen. Auch blue News Redaktor Philipp Dahm war davon betroffen. Er verpasste seinen Flug, weil die App zu spät über den Zugausfall informierte.

Heute Morgen hatten viele Züge wegen des Schnees Verspätung oder fielen komplett aus.

Auch blue News Redaktor Philipp Dahm war davon betroffen.

Er verpasste heute Morgen seinen Flug, weil die ZVV-App zu spät über die Zugausfälle informierte. Mehr anzeigen

Als der Schnee gestern kam, stand in Städten wie Bern und Zürich der öffentliche Verkehr teils komplett still. Auch heute Morgen hatten viele Züge Verspätung oder fielen komplett aus.

Auch blue News Redaktor Philipp Dahm war davon betroffen und verpasste deswegen am Flughafen Zürich seinen Flug. Auch, weil in der ZVV-App viel zu spät darüber informiert wurde, dass die entsprechenden Züge ausfallen werden.

In einer Sprachnachricht berichtet er über seinen heutigen Tag: «Um 8.14 Uhr wollte ich die S8 zum Zürcher Hauptbahnhof nehmen und dann zum Flughafen fahren. Diese fiel jedoch wegen des Schnees aus.» Auf der ZVV-App schaut er nach einer neuen Verbindung. «Mir wurde dann die S24 vorgeschlagen, die 15 Minuten später abfahren sollte», erklärt Dahm.

ZVV App hat zu spät informiert

Diese hätte er bis zum Bahnhof Enge in Zürich nehmen müssen und von dort aus hätte es einen direkten Zug zum Flughafen gegeben. Eine gute Verbindung, das einzige Problem: Die S24 hatte sieben Minuten Verspätung. Aber: «Die S2 hatte 10 Minuten Verspätung und wäre danach am gleichen Gleis wie die S24 gefahren. Ich hätte diesen Zug also noch geschafft», erklärt er weiter.

Am Bahnhof Enge angekommen, findet er es komisch, dass die S2 nicht angeschrieben ist. Also schaut er wieder auf der App nach und sieht, dass der Zug nun doch ausfällt. «Hätte ich gewusst, dass dieser Zug ausfällt, hätte ich um 8.14 Uhr doch einfach ein Taxi an den Flughafen nehmen können. Doch dafür war es jetzt zu spät und ich verpasste meinen Flieger», ärgert sich Dahm. «Ich verstehe nicht, warum die Bahn nicht früh genug informieren konnte, dass der Zug nun doch ausfällt.»

Jetzt kann er erste heute Abend in seine Ferien fliegen. «Es nervt mich, dass angezeigt wird, dass die S2 mit zehn Minuten Verspätung fährt und dann aber komplett ausfällt.»

Mehr Reisezeit einplanen

Auf Anfrage von blue News schreiben die SBB: «Aufgrund des heftigen Wintereinbruchs gestern und des weiteren Schneefalls heute Morgen kam und kommt es auf dem SBB-Netz zu Verspätungen und teilweise auch zu Zugsausfällen.» Seit heute früh weise man Reisende darauf hin, dass die Züge mit Verspätungen verkehren und teilweise mit Zugausfällen zu rechnen sei.

«In diesen Momenten und besonders bei solchen Wetterbedingungen empfiehlt die SBB, wenn immer möglich mehr Reisezeit einzuplanen und allenfalls auch frühere Verbindungen zu nutzen – gerade wenn man dringende Termine oder Umsteigebeziehungen hat.»