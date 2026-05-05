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Luftnotlage gemeldet Flug Zürich–New York setzt Notruf ab und landet in London

Dominik Müller

5.5.2026

Die Flugroute des umgeleiteten United-Flugs.
Die Flugroute des umgeleiteten United-Flugs.
Flightradar24

Eigentlich sollte es von Zürich direkt nach New York gehen. Doch ein Zwischenfall machte eine Planänderung nötig. Die United-Maschine setzte einen Notruf ab und steuerte stattdessen London an.

Redaktion blue News

05.05.2026, 13:09

05.05.2026, 13:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Flug von United Airlines von Zürich nach New York musste wegen einer Luftnotlage umgeleitet werden.
  • Die Boeing 767 sendete kurz nach dem Start den Notfallcode 7700 über Frankreich.
  • Die Maschine landete später am Flughafen London Heathrow.
Mehr anzeigen

Auf einem Flug von Zürich nach New York hat es an Bord einer Maschine von United Airlines einen Zwischenfall gegeben, der eine ausserplanmässige Landung notwendig machte. Das Flugzeug war am Dienstag um 10.26 Uhr in Zürich gestartet.

Rund 30 Minuten später sendete die Boeing 767 laut Daten von «squawk7700» den Notfallcode 7700. Dieses Signal weist auf eine allgemeine Luftnotlage hin, ohne genau zu klären, ob es sich um ein medizinisches Problem oder eine technische Störung handelt. Der Notruf wurde über französischem Gebiet ausgelöst und blieb etwa zehn Minuten aktiv.

Inzwischen hat die Crew den regulären Transpondercode wieder eingestellt. Nach einem Kurswechsel und einer Schleife westlich des Ärmelkanals landete die Maschine sicher am Flughafen London Heathrow. Warum es zu dem Notfall kam, ist bislang nicht bekannt.

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