Nächstes Mega-Projekt Flughafen Zürich baut neue Parkplätze – obwohl der Kanton Nein sagt

Sven Ziegler

26.8.2025

Am Flughafen Zürich sollen neue Parkplätze entstehen. 
Am Flughafen Zürich sollen neue Parkplätze entstehen. 
KEYSTONE

Der Flughafen Zürich will Hunderte neue Parkplätze schaffen. Doch der Kanton Zürich, selbst grösster Aktionär des Flughafens, versuchte den Ausbau zu verhindern – ohne Erfolg.

Sven Ziegler

26.08.2025, 10:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Flughafen Zürich plant den Ausbau eines Parkplatzes um 862 Plätze.
  • Der Kanton Zürich opponierte, weil er eine Überschreitung der Obergrenze vermutete.
  • Der Bund stellte sich hinter den Flughafen und bewilligte das Projekt.
Mehr anzeigen

Der Flughafen Zürich darf seine Parkingkapazitäten erweitern. Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) unter Bundesrat Albert Rösti hat den Bau von 862 zusätzlichen Parkplätzen bewilligt – obwohl sich der Kanton Zürich, der grösster Einzelaktionär der Flughafen Zürich AG ist, gegen das Projekt stemmte.

Das berichtet die Aargauer Zeitung. Im Juli hatte der Airport einen neuen Passagierrekord gemeldet: 3,26 Millionen Reisende nutzten den Swiss-Hub in nur einem Monat. Rund 54 Prozent der Passagiere reisen laut Flughafen mit dem Auto an. Damit stossen die bestehenden Parkflächen zunehmend an ihre Grenzen.

Kanton widerspricht – Bund entscheidet anders

Das Parkprojekt P65 mit Kosten von rund fünf Millionen Franken sieht vor, bestehende Flächen um fast 900 Plätze zu erweitern – vor allem für Langzeitparkierer. Während der Flughafen argumentierte, es bestehe ein Unterbestand von über 1300 Plätzen, rechnete die kantonale Fachstelle Kobu anders und verlangte eine Umweltverträglichkeitsprüfung.

Auch das Bundesamt für Umwelt und das Bundesamt für Zivilluftfahrt hatten zunächst Bedenken. Nach einer detaillierten Neuberechnung konnte der Flughafen jedoch darlegen, dass die Zahl der Parkplätze unterhalb der genehmigten Grenze liege. Das Uvek folgte dieser Darstellung und genehmigte den Ausbau ohne zusätzliche Prüfung.

Nächstes Projekt schon in Sicht

Doch die Parkplatz-Debatte dürfte damit nicht beendet sein. Denn mittelfristig plant der Flughafen ein weiteres Projekt: Das Parkhaus P9 mit bis zu 3000 Plätzen auf 13 Stockwerken. Laut Stadt-Anzeiger aus Opfikon müsste dafür ein Waldstück von rund 30’000 Quadratmetern gerodet werden.

«Unser Ziel ist es, das Verkehrswachstum weiterhin überproportional mit dem öffentlichen Verkehr abzufangen», betont Flughafensprecherin Livia Caluori. Dennoch bleibe der Parkplatzbedarf bestehen – gerade in Spitzenzeiten.

Mit dem Entscheid des Bundes hat der Flughafen nun zwar freie Bahn für das aktuelle Projekt. Doch beim geplanten Grossparkhaus könnte die Diskussion um Umweltauflagen und Nachhaltigkeit erneut aufflammen.

Panikattacken, Albträume und Angstbisi ade – «So wurde ich endlich meine Flugangst los»

Panikattacken, Albträume und Angstbisi ade – «So wurde ich endlich meine Flugangst los»

Seit 25 Jahren hat blue News Redaktorin Fabienne Berner Angst vorm Fliegen. Deshalb nahm sie an einem Flugangst-Seminar teil. Wie so ein Coaching abläuft und ob es auch etwas geholfen hat, erfährst du im Video.

09.04.2025

