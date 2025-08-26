Der Flughafen Zürich darf seine Parkingkapazitäten erweitern. Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) unter Bundesrat Albert Rösti hat den Bau von 862 zusätzlichen Parkplätzen bewilligt – obwohl sich der Kanton Zürich, der grösster Einzelaktionär der Flughafen Zürich AG ist, gegen das Projekt stemmte.
Das berichtet die Aargauer Zeitung. Im Juli hatte der Airport einen neuen Passagierrekord gemeldet: 3,26 Millionen Reisende nutzten den Swiss-Hub in nur einem Monat. Rund 54 Prozent der Passagiere reisen laut Flughafen mit dem Auto an. Damit stossen die bestehenden Parkflächen zunehmend an ihre Grenzen.
Kanton widerspricht – Bund entscheidet anders
Das Parkprojekt P65 mit Kosten von rund fünf Millionen Franken sieht vor, bestehende Flächen um fast 900 Plätze zu erweitern – vor allem für Langzeitparkierer. Während der Flughafen argumentierte, es bestehe ein Unterbestand von über 1300 Plätzen, rechnete die kantonale Fachstelle Kobu anders und verlangte eine Umweltverträglichkeitsprüfung.
Auch das Bundesamt für Umwelt und das Bundesamt für Zivilluftfahrt hatten zunächst Bedenken. Nach einer detaillierten Neuberechnung konnte der Flughafen jedoch darlegen, dass die Zahl der Parkplätze unterhalb der genehmigten Grenze liege. Das Uvek folgte dieser Darstellung und genehmigte den Ausbau ohne zusätzliche Prüfung.
Nächstes Projekt schon in Sicht
Doch die Parkplatz-Debatte dürfte damit nicht beendet sein. Denn mittelfristig plant der Flughafen ein weiteres Projekt: Das Parkhaus P9 mit bis zu 3000 Plätzen auf 13 Stockwerken. Laut Stadt-Anzeiger aus Opfikon müsste dafür ein Waldstück von rund 30’000 Quadratmetern gerodet werden.
«Unser Ziel ist es, das Verkehrswachstum weiterhin überproportional mit dem öffentlichen Verkehr abzufangen», betont Flughafensprecherin Livia Caluori. Dennoch bleibe der Parkplatzbedarf bestehen – gerade in Spitzenzeiten.
Mit dem Entscheid des Bundes hat der Flughafen nun zwar freie Bahn für das aktuelle Projekt. Doch beim geplanten Grossparkhaus könnte die Diskussion um Umweltauflagen und Nachhaltigkeit erneut aufflammen.
