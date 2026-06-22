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Ab Freitag Flughafen Zürich lockert Regeln für Flüssigkeiten im Handgepäck

SDA

22.6.2026 - 10:55

Ab dem 8. Dezember sind am Flughafen Zürich CT-Scanner im Einsatz. Passagierinnen und Passagiere können ihre Flüssigkeiten und elektonsiche Geräte neu im Handgepäck lassen.
Ab dem 8. Dezember sind am Flughafen Zürich CT-Scanner im Einsatz. Passagierinnen und Passagiere können ihre Flüssigkeiten und elektonsiche Geräte neu im Handgepäck lassen.
sda

Am Flughafen Zürich gelten ab Freitag neue Handgepäck-Regeln: Flüssigkeiten bis zu zwei Litern sind ohne Beutel erlaubt.

Keystone-SDA

22.06.2026, 10:55

22.06.2026, 11:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Flughafen Zürich sind ab Freitag bis zu zwei Liter Flüssigkeit im Handgepäck ohne Beutel erlaubt.
  • Die Regel gilt nur für Abflüge ab Zürich, nicht für Transferpassagiere.
  • Möglich machen das neue CT-Scanner, für Rückreisen können andere Vorschriften gelten.
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Passagiere, die ab dem Flughafen Zürich reisen, dürfen ab Freitag Flüssigkeiten im Handgepäck in Behältern mit bis zu zwei Litern Fassungsvermögen mitführen. Eine separate Verpackung der Flüssigkeiten in Beutel ist nicht mehr erforderlich.

Die neue Regelung gilt für Passagiere, die ihre Reise in Zürich beginnen und im Sicherheitskontrollgebäude (SKG) kontrolliert werden, wie der Flughafen Zürich am Montag mitteilte.

Für Transferpassagiere gilt weiterhin die bisherige Regelung. Die Umrüstung erfolge zu einem späteren Zeitpunkt.

Neue CT-Scanner ermöglichen dreidimensionale Analyse

Die neuen CT-Scanner entsprächen der neuesten Technologie, ermöglichten eine dreidimensionale Analyse des Handgepäcks und seien dadurch fähig, Flüssigkeiten sowie elektronische Geräte zuverlässig zu kontrollieren, heisst es weiter.

Flüssigkeiten und elektronische Geräte dürfen deshalb ab Freitag an allen Kontrolllinien im Sicherheitskontrollgebäude im Gepäck bleiben. Damit entfällt das separate Verpacken von Flüssigkeiten in Beuteln.

Der Flughafen Zürich weist darauf hin, dass doppelwandige Flaschen wie etwa Thermosflaschen nur geleert mitgenommen werden dürfen, da sie bei der Sicherheitskontrolle eine besondere Herausforderung darstellten. Zudem betont er, dass für die Rückreise je nach Flughafen weiterhin unterschiedliche Bestimmungen zur erlaubten Flüssigkeitsmenge gelten können.

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