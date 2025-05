Reisende schleichen sich ohne Bordkarte in die Maschine

Mit dem Ticket zum Check-in, mit der Bordkarte zum Gate: Manche schaffen es aber auch ohne Bordkarte bis ins Flugzeug. KEYSTONE

Am Flughafen Zürich häufen sich Fälle, in denen Personen die Bordkarten-Kontrolle umgehen und bis ins Flugzeug gelangen. Die Sicherheit sei aber nicht gefährdet, hält eine Flughafen-Sprecherin fest.

Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Flughafen Zürich gelingt es immer wieder Personen, die Bordkartenkontrolle zu umgehen und unerlaubt in ein Flugzeug zu gelangen.

Dort werden sie aber beim Durchzählen und Nachkontrollieren der Passagiere geschnappt.

Die Fälle nehmen zu, wie eine Auswertung von SRF zeigt. Die Sicherheit sei dadurch aber nicht gefährdet, hält der Flughafen Zürich dagegen. Mehr anzeigen

Im Juni 2024 gelingt es einer Frau, am Flughafen Zürich ohne gültige Bordkarte bis ins Flugzeug zu kommen. Sie nutzt einen unbeobachteten Moment, um die Kontrolle zu umgehen und schafft es bis an Bord eines Fluges nach Amsterdam.

Weil die Flugbegleiter*innen die Zahl der Passagiere im Flugzeug zählen und diese Zahl mit jener der ausgegebenen Bordkarten vergleichen, entdecken sie die blinde Passagierin schliesslich. Diese wird daraufhin festgenommen und erhält eine Busse über 500 Franken.

Wenige Wochen später versucht sie, ohne Ticket nach Barcelona zu fliegen, «um Freunde zu besuchen.» Dieses Mal geht sie dicht hinter einer Person mit Bordkarte den Durchgang. Mit dem gleichen Trick gelangt auch ein Mann in ein Flugzeug. Er sei alkoholisiert gewesen und habe ausprobieren wollen, ob schwarzfliegen so einfach sei wie schwarzfahren im Zug.

Fälle nehmen zu

SRF Investigativ hat Strafbefehle eingesehen und kommt zum Schluss, dass sich Fälle häufen, in denen Personen die Ticket-Kontrolle umgehen und unerlaubt in den Sicherheitsbereich gelangen – besonders am Flughafen Zürich. 2023 gab es einen solchen Fall, 2024 vier, im Mai 2025 sind es ebenfalls bereits vier.

Flughafen-Sprecherin Bettina Kunz bestätigt, dass solche Zwischenfälle zunähmen. Sie würden aber durch Sensoren und Kameras besser erkannt. Die vier Fälle 2024 stünden fast 11 Millionen lokalen von Zürich aus fliegenden Passagieren gegenüber. Seit 2018 müsse der Flughafen das Bundesamt für Zivilluftfahrt über unerlaubte Zutritte informieren.

Entscheidend sei aber, dass die Ticketkontrolle, wo die Bordkarte ausgegeben wird, von der Sicherheitskontrolle getrennt ist. Letztere sei schwerer zu umgehen.

Ohne Ticket von New York nach Paris

Kunz räumt ein, dass am Flughafen Zürich immer wieder Personen ohne Bordkarte sehr weit kämen. Tatsächlich ohne Ticket abgeflogen sei nach ihrer Kenntnis aber noch niemand.

Anders ab München, wo es ein Mann geschafft hat, ohne Billett nach Schweden zu fliegen. Gar über den Atlantik hat es eine Frau geschafft, die ohne Ticket von New York nach Paris flog. Beide wurden später für ihr Vergehen gerichtlich verurteilt.

Mehr Videos aus dem Ressort