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Bild zeigt Wrack Flugzeug im Kanton Bern abgestürzt

Sven Ziegler

20.4.2026

In Ochlenberg BE ist ein Flugzeug abgestürzt.
In Ochlenberg BE ist ein Flugzeug abgestürzt.
BRK News

Am Montagnachmittag ist im bernischen Ochlenberg ein Kleinflugzeug abgestürzt. Das Wrack eines sogenannten Jet-Cri-Cri – des kleinsten zweimotorigen bemannten Flugzeugs der Welt – kam kopfüber in einer Wiese zum Stillstand. Über den Zustand des Piloten ist noch nichts bekannt.

Sven Ziegler

20.04.2026, 16:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Montagnachmittag ist in Ochlenberg im Kanton Bern ein Kleinflugzeug vom Typ Jet-Cri-Cri abgestürzt und kopfüber in einer Wiese zum Stillstand gekommen.
  • Das Flugzeug gilt als kleinstes zweimotoriges bemanntes Flugzeug der Welt und befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls in einem Testflugprogramm.
  • Die Unfallursache ist ungeklärt; zum Zustand des Piloten liegen noch keine gesicherten Informationen vor.
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Gegen 13:30 Uhr kam es am Montag in Ochlenberg im Kanton Bern zu einem Flugunfall. Ein Kleinflugzeug stürzte aus noch ungeklärten Gründen in eine Wiese ab. Aufnahmen vom Ereignisort zeigen das deformierte Wrack, das auf dem Rücken liegend zum Stillstand kam.

Das Leitwerk mit Schweizer Kreuz ist auf den Bildern noch erkennbar. Das Gebiet wurde grossräumig abgesperrt; im Einsatz stehen die Kantonspolizei Bern, die Feuerwehr sowie Rettungsdienste.

Beim verunglückten Flugzeug handelt es sich um einen Jet-Cri-Cri – eine Maschine mit einer besonderen Geschichte. Das Modell wurde in den 1970er-Jahren vom französischen Konstrukteur Michel Colomban entwickelt und gilt als kleinstes zweimotoriges bemanntes Flugzeug der Welt.

Die Homebase der vorliegenden Maschine befindet sich in Langenthal. In den letzten Jahren wurde sie auf Turbinenantrieb umgerüstet und befand sich zum Zeitpunkt des Absturzes in einem aktiven Testflugprogramm.

Wo das Flugzeug gestartet ist und wohin es ursprünglich hätte fliegen sollen, ist derzeit nicht bekannt. Die genaue Unfallursache wird abgeklärt. Zum Zustand des Piloten liegen noch keine gesicherten Informationen vor.

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