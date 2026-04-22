Jetzt werden neue Details zum tödlichen Flugzeug-Absturz bekannt

In Ochlenberg BE ist ein Flugzeug abgestürzt. BRK News

Zwei Tage nach dem tödlichen Flugzeugabsturz im bernischen Ochlenberg werden neue Details zur Unglücksmaschine und ihrem Piloten bekannt. Bei dem 64-jährigen Solothurner handelte es sich um einen erfahrenen Fluglehrer aus Langenthal.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der verunglückte Pilot war ein 64-jähriger Fluglehrer aus Langenthal, der sein Experimentalflugzeug selbst von Kolben- auf Düsenantrieb umgebaut hatte.

Die Cricri gilt als kleinstes zweimotoriges Flugzeug der Welt und war in der Schweiz einzigartig – zum Unfallzeitpunkt lief noch das obligatorische Testflugprogramm.

Die genaue Unfallursache ist ungeklärt; Kantonspolizei Bern und SUST ermitteln unter Leitung der Bundesanwaltschaft. Mehr anzeigen

Am Montagnachmittag gegen 13.30 Uhr stürzte in Ochlenberg BE im Kanton Bern ein Kleinflugzeug in eine Wiese. Der Pilot, ein 64-jähriger Schweizer aus dem Kanton Solothurn, kam noch am Unfallort ums Leben. Das Wrack kam kopfüber zum Stillstand; die Gegend wurde grossräumig abgesperrt. Die Kantonspolizei Bern untersucht den Fall in Koordination mit der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST).

Nun zeigt sich: Das abgestürzte Flugzeug ist eine echte Rarität. Bei der sogenannten Cricri handelt es sich um das kleinste zweimotorige bemannte Flugzeug der Welt. Mit einer Flügelspannweite von knapp fünf Metern und einem Leergewicht von rund 80 Kilogramm passt die Maschine kaum in eine Garage. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) bestätigt gegenüber der «Berner Zeitung»: In der Schweiz war dies das einzige Exemplar dieses Typs.

Umbau auf Minidüsen – und ein neues Testprogramm

Ursprünglich wurde die Cricri in den 1970er-Jahren vom französischen Konstrukteur Michel Colomban mit Kolbenmotoren entwickelt. Der verunglückte Pilot – von Beruf Architekt und in der Fluggruppe Langenthal als Fluglehrer tätig – hatte das Flugzeug gebraucht erworben und auf Minidüsentriebwerke umgerüstet. Diese Modifikation erforderte eine neue Zulassung sowie ein umfangreiches Flugerprobungsprogramm.

Der Erstflug nach dem Umbau fand Anfang März 2026 statt. Seither absolvierte der Pilot rund 30 Flüge – stets ohne Beanstandungen. Das Testprogramm wäre in Kürze abgeschlossen gewesen, sagt Jonathan Höhn, Präsident des Vereins Experimental Aviation of Switzerland (EAS), gegenüber der «Berner Zeitung».

Eigenbauflugzeuge heute so sicher wie Serienmaschinen

Höhn, dessen Verein im Auftrag des Bazl die Aufsicht über Bau und Unterhalt von Experimentalflugzeugen wahrnimmt, möchte zum konkreten Unglückshergang keine Spekulationen anstellen. Er betont jedoch gegenüber der Zeitung, dass Eigenbauflugzeuge heute ein hohes Sicherheitsniveau erreicht hätten: Technisch bedingte Unfälle seien in den letzten Jahren praktisch keine mehr vorgekommen. Der Bau solcher Maschinen werde sehr eng begleitet – von vereinseigenen Bauberatern bis hin zu abschliessenden Kontrollen der Luftfahrtbehörde.

In der Schweiz sind rund 180 Experimentalflugzeuge immatrikuliert; jährlich kommen zwei bis fünf neue hinzu. Die Untersuchungen zum Absturz in Ochlenberg laufen unter der Leitung der Bundesanwaltschaft weiter.