Flugzeug im Kanton Bern abgestürzt

Die Kantonspolizei Bern ist wegen eines Flugzeugabsturzes im Einsatz (Symbolbild). Imago

In Leuzigen BE ist ein Flugzeug abgestürzt. Die Polizei ist vor Ort.

Sven Ziegler Sven Ziegler

In Leuzigen BE ist am Donnerstag ein Flugzeug abgestürzt. Das berichtet ein Leserreporter gegenüber «20 Minuten».

Mehrere Personen wurden bei dem Absturz verletzt, teilt die Polizei gegenüber «20 Minuten» mit. Die Behörden stehen mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Mehr könne man aktuell noch nicht sagen.

Der Absturz habe sich in der Nähe des Flugplatzes von Grenchen ereignet.

+++ Update folgt +++