Auf dem Flugplatz Triengen ist am Freitagmittag ein einmotoriges Flugzeug zu einer ungeplanten Landung gezwungen worden. Trotz vermutetem technischen Defekt kam niemand zu Schaden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Triengen musste am Freitag ein einmotoriges Flugzeug wegen eines technischen Problems notlanden.

Vier Personen waren an Bord, alle blieben unverletzt.

Die SUST und die Bundesanwaltschaft klären den Vorfall gemeinsam ab. Mehr anzeigen

Auf dem Flugplatz Triengen ist es am Freitagmittag zu einer Notlandung gekommen. Kurz vor 12.15 Uhr setzte ein einmotoriges Flugzeug überraschend zur Landung an, nachdem an Bord ein technisches Problem vermutet wurde. Vier Personen befanden sich im Cockpit und auf den Passagiersitzen, verletzt wurde jedoch niemand.

Die alarmierten Einsatzkräfte der RegioWehr Triengen, der Feuerwehr Region Sursee, des Rettungsdienstes sowie ein aufgebotener Rettungshelikopter waren rasch vor Ort. Nach der sicheren Landung wurde das Flugzeug gesichert und die Insassen medizinisch abgeklärt.

Warum es zu der Notlage kam, ist noch unklar. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) und die Bundesanwaltschaft haben Untersuchungen aufgenommen. Beide Stellen führen die Abklärungen parallel und in enger Abstimmung, um den technischen Defekt und mögliche Hintergründe zu klären.