Polizei gibt neue Infos zu Flugzeugabsturz im Vierwaldstättersee bekannt

Vor Kehrsiten NW ist am Montagmorgen ein Kleinflugzeug ins Wasser gestürzt. Die Polizei bestätigt den Einsatz – doch über mögliche Opfer herrscht noch Unklarheit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Kleinflugzeug ist am Montag in den Vierwaldstättersee gestürzt.

Der Vorfall ereignete sich vor Kehrsiten (LU).

Die Kantonspolizei Luzern bestätigt den Einsatz, zwei Personen wurden lebend geborgen. Mehr anzeigen

Ein Kleinflugzeug ist am Montagmorgen in den Vierwaldstättersee gestürzt. Der Vorfall ereignete sich vor Kehrsiten beim Vierwaldstättersee, wie ein Leserreporter dem «Blick» zuerst berichtete.

Durch ein ziviles Boot konnten die beiden Flugzeuginsassen geborgen werden, wie die Kantonspolizei Luzern am Nachmittag mitteilt. Der Pilot, ein 78-jähriger Österreicher, blieb unverletzt, eine weitere Insassin, eine 55-jährige Schweizerin, wurde verletzt ins Spital transportiert.

Die Suche nach dem gesunkenen Kleinflugzeug dauert derzeit an. Durch ausgelaufenes Kerosin kam es zu einer Gewässerverschmutzung, weshalb Ölsperren errichtet werden. Aufgrund der laufenden Such- und Bergungsarbeiten kommt es zu Behinderungen und Einschränkungen im Schifffahrtsverkehr auf dem Vierwaldstättersee.

Deutschland als Ziel

Bei der Maschine handelt es sich offenbar um ein deutsches Charter-Flugzeug. Laut «Flightradar24» hatte es den Flughafen Burg Feuerstein nördlich von Nürnberg als Ziel.

Die Flugroute eine Stunde vorher. Flightradar

Gemäss den Flugdaten von «Flightradar» startete der Jet bereits um 8.30 Uhr ein erstes Mal vom Flugplatz Buochs – mit Ziel Burg Feuerstein. Nach wenigen Minuten drehte die Maschine aber wieder um, flog eine Schleife und kehrte nach Buochs zurück.

Eine Stunde später startete der Jet erneut. Nach rund zwei Minuten verlor die Maschine an Höhe und stürzte in den See.

Das Flugzeug stürzte nach rund zwei Minuten in den See. Flightradar24

Weshalb die Maschine genau umdrehte, nach Buochs zurückkehrte und später erneut abhob, ist bislang nicht klar. Der Flughafen und die Kantonspolizei Luzern waren für blue News nicht erreichbar.

+++ Update folgt +++