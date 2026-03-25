Zahlreiche Flugzeuge mussten am Mittwoch am Flughafen Zürich durchstarten. Flüge von ULS Airlines, Air Baltic, KLM sowie British Airways und Swiss mussten ihre Landung abbrechen und erneut ansetzen, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Ein Swiss-Flug wich nach zwei Versuchen sogar nach Mailand aus.
Grund waren starke Böen mit Spitzen von bis zu 78 km/h sowie leichter Seitenwind bei der Landung.
Privatjet aus Zürich musste in Bern umdrehen
Auch am Euroairport Basel kam es zu Umleitungen: Ein Flug aus Istanbul wurde nach Genf umgeleitet, Maschinen aus Antalya und Budapest nach Stuttgart. In der Region wurden Windspitzen von bis zu 70 km/h gemessen.
In Bern konnte zudem ein Privatjet aus Zürich nicht landen und musste wieder nach Zürich zurückkehren.