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Starke Böen Flugzeuge müssen am Flughafen Zürich wegen Wind durchstarten

Noemi Hüsser

25.3.2026

Starke Windböen erschwerten die Landungen am Mittwoch an Schweizer Flughäfen.
Starke Windböen erschwerten die Landungen am Mittwoch an Schweizer Flughäfen.
Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa

Starke Windböen haben am Mittwoch den Flugverkehr in der Schweiz erheblich beeinträchtigt. Mehrere Maschinen mussten ihre Landung abbrechen und erneut ansetzen.

Noemi Hüsser

25.03.2026, 16:04

25.03.2026, 16:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Starke Windböen mit bis zu 78 km/h führten am Flughafen Zürich zu mehreren Durchstartmanövern.
  • Mehrere Flüge verschiedener Airlines mussten erneut ansetzen.
  • Auch in Basel und Bern kam es zu Umleitungen.
Mehr anzeigen

Zahlreiche Flugzeuge mussten am Mittwoch am Flughafen Zürich durchstarten. Flüge von ULS Airlines, Air Baltic, KLM sowie British Airways und Swiss mussten ihre Landung abbrechen und erneut ansetzen, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Ein Swiss-Flug wich nach zwei Versuchen sogar nach Mailand aus.

Grund waren starke Böen mit Spitzen von bis zu 78 km/h sowie leichter Seitenwind bei der Landung.

Privatjet aus Zürich musste in Bern umdrehen

Auch am Euroairport Basel kam es zu Umleitungen: Ein Flug aus Istanbul wurde nach Genf umgeleitet, Maschinen aus Antalya und Budapest nach Stuttgart. In der Region wurden Windspitzen von bis zu 70 km/h gemessen.

In Bern konnte zudem ein Privatjet aus Zürich nicht landen und musste wieder nach Zürich zurückkehren.

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