Fluss Lonza verschüttet – jetzt droht weiteres Ungemach in Blatten

Eis und Geröll haben das Tal erreicht. Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Nach dem Gletscherabbruch oberhalb von Blatten VS ist die Lonza blockiert. Das Wasser staut sich, und es droht weiterer Regen. Die Behörden warnen vor einer heiklen Lage.

Nach dem massiven Gletscherabbruch oberhalb von Blatten VS ist der Fluss Lonza blockiert. Eine gewaltige Lawine aus Eis, Geröll und Schlamm hat das Flussbett verschüttet. Das Wasser kann nicht mehr abfliessen und beginnt sich aufzustauen. Für die Einsatzkräfte vor Ort ist Eile geboten – am Abend wird in der Region weiterer Niederschlag erwartet.

Der stellvertretende Informationschef des Regionalen Führungsstabs, Jonas Jeitziner, sagte gegenüber Radio RRO: «Jetzt muss man die Einsatzkräfte arbeiten lassen und Informationen sammeln.» Für 19 Uhr ist eine Medienkonferenz angekündigt. Dann sollen neue Informationen zur Lage und zu den nächsten Schritten im Umgang mit dem gestauten Wasser folgen.

Die Gemeinde Blatten sprach am Nachmittag von einer dramatischen Situation. «Das Unfassbare ist eingetreten», heisst es in einer Mitteilung von 16.30 Uhr. «Ein sehr grosser Gletscherabbruch hat sich vor rund 45 Minuten ereignet. Ein grosser Teil des Dorfes ist betroffen.» Man sei derzeit daran, sich ein Bild der Lage zu verschaffen. «Wir sind in Gedanken bei euch», richtet sich der Gemeinderat an die evakuierte Bevölkerung.

Der Fluss Lonza floss vor dem Gletscherabbruch durch Blatten VS. Swisstopo

Das Ereignis hatte auch messbare seismische Folgen: Der Schweizerische Erdbebendienst registrierte um 15.24 Uhr beim Standort Goppenstein ein Beben der Stärke 3,1. Es handelt sich laut SED um eine sogenannte geologische «Massenbewegung». Die entsprechenden Messdaten wurden inzwischen bestätigt.

Der Gletscherrutsch in Blatten VS wurde vom SED registriert. Screenshot Seismo

Jan Beutel, Professor an der Universität Innsbruck und Experte für hochalpine Naturgefahren, zeigt sich gegenüber der «Pomona» tief betroffen: «Es ist unglaublich. Die ersten Gedanken sind natürlich bei der Bevölkerung, allen Betroffenen und jenen, die jetzt mit den Massnahmen zu tun haben.»

Für ihn ist es eines der grössten Naturgefahrenereignisse unserer Zeit. Besonders kritisch sei nun, dass das Wasser der Lonza nicht mehr abfliessen könne: «Die Erfahrung zeigt, dass es prioritär ist, einen geordneten Abfluss zu schaffen.»