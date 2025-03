Die Kapo Bern ist am Montag wegen eines tödlichen Unfalls in Saanen ausgerückt. Symbolbild: Keystone

Am Montagnachmittag ist in Saanenmöser ein Mann bei Forstarbeiten tödlich verunglückt. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Am Montag, gegen 13.40 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass es im Waldstück zwischen der Bergmattestrasse und dem Wildeneggliweg in Saanenmöser (Gemeinde Saanen BE) zu einem Arbeitsunfall gekommen sei.

Gemäss ersten Erkenntnissen waren drei Männer mit Forstarbeiten beschäftigt. Dabei wurde ein Mann von einem Baumstamm getroffen und schwer verletzt, schreibt die Kapo in einer Mitteilung.

Trotz der umgehenden medizinischen Erstbetreuung von anwesenden Drittpersonen und der sofort eingeleiteten Rettungsmassnahmen eines ausgerückten Rega- sowie eines Ambulanz-Teams erlag der Mann noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 21-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Der Wildeneggliweg wurde während den Unfallarbeiten für mehrere Stunden komplett gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Oberland aufgenommen.