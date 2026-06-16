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10 Millionen weniger 43 Mitarbeitende entlassen – Bund spart bei Agrarforschung

SDA

16.6.2026 - 13:20

Das Forschungsinstitut für den Schweizer Landwirtschafts- und Lebensmittelsektor Agroscope muss sparen und streicht deshalb 58 Stellen. Das landwirtschaftliche Forschungszentrum des Bundes reagiert damit auf ein Defizit von 10 Millionen Franken. (Archiv)
Das Forschungsinstitut für den Schweizer Landwirtschafts- und Lebensmittelsektor Agroscope muss sparen und streicht deshalb 58 Stellen. Das landwirtschaftliche Forschungszentrum des Bundes reagiert damit auf ein Defizit von 10 Millionen Franken. (Archiv)
Keystone

Die Sparvorgaben von Bundesrat und Parlament haben Folgen für die Schweizer Agrarforschung: Agroscope baut 58 Vollzeitstellen ab. Von den Massnahmen sind 43 Mitarbeitende direkt betroffen. Gleichzeitig will sich das Forschungsinstitut stärker auf seine Kernaufgaben konzentrieren.

Keystone-SDA

16.06.2026, 13:20

16.06.2026, 14:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Agroscope baut wegen Budgetkürzungen bis Ende 2029 insgesamt 58 Vollzeitstellen ab.
  • 43 Mitarbeitende sind von Entlassungen betroffen, der Abbau soll aber möglichst sozialverträglich erfolgen.
  • Forschung zu Nischenkulturen, gesunden Lebensmitteln oder vertikaler Landwirtschaft wird teilweise zurückgefahren.
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Das Bundeskompetenzzentrum für Agrarforschung Agroscope hat wegen Sparmassnahmen des Bundes den Abbau von 58 Vollzeitstellen angekündigt. Grund dafür ist ein strukturelles Defizit von rund 10 Millionen Franken, wie es am Dienstag mitteilte.

Der Stellenabbau soll möglichst durch natürliche Abgänge, offene Stellen und befristete Verträge erfolgen. Dennoch sind 43 Mitarbeitende von Entlassungen betroffen. Die Umsetzung erfolgt nach dem Sozialplan des Bundes.

Nötig wurden die Sparmassnahmen, weil das Parlament und der Bundesrat das Budget von Agroscope bis Ende 2029 um rund 10 Millionen Franken kürzen.

Das Institut will sich künftig auf seine Kernaufgaben konzentrieren, schrieb es weiter. Dazu gehören die Forschung zur Primärproduktion und zu den Umweltauswirkungen der Landwirtschaft. Bereiche wie gesunde Lebensmittel, Nischenkulturen oder vertikale Landwirtschaft werden hingegen teilweise aufgegeben.

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