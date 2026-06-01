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Europaabgeordnete und Aktivistin Pro-palästinensische Rima Hassan besucht das Bundeshaus

SDA

1.6.2026 - 15:32

Gegen die Europaabgeordnete laufen in Frankreich mehrere Strafverfahren, verurteilt ist sie nicht.
Gegen die Europaabgeordnete laufen in Frankreich mehrere Strafverfahren, verurteilt ist sie nicht.
Keystone

Die Europaabgeordnete Rima Hassan wird auf Einladung von Ständerat Carlo Sommaruga im Bundeshaus erwartet. Ihre Stellungnahmen zum Nahostkonflikt sorgten für Kontroversen.

Keystone-SDA

01.06.2026, 15:32

01.06.2026, 15:56

Kein Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Rima Hassan, französisch-palästinensische Europaabgeordnete, wird auf Einladung der parlamentarischen Gruppe Schweiz-Palästina während der Sommersession in Bern erwartet.
  • Sie reist mit Rémy Pagani und weiteren Teilnehmer*innen der Gaza-Flottille an.
  • In Frankreich laufen mehrere Strafanzeigen gegen die Aktivistin. Sommaruge verteidigt die Einladung und betont, dass Hassan bislang nicht verurteilt wurde.
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Die französisch-palästinensische Europaabgeordnete und pro-palästinensische Aktivistin Rima Hassan werde im Laufe der zweiten Woche der am Montag beginnenden Sommersession kommen, teilte der Genfer SP-Ständerat Carlo Sommaruga am Sonntag ohne weitere Einzelheiten mit.

Er bestätigte Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht des «Sonntagsblick». Hassan wurde von der parlamentarischen Gruppe Schweiz-Palästina eingeladen, deren Vorsitz der Genfer innehat.

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Die Europaabgeordnete wird vom ehemaligen Genfer Stadtpräsidenten Rémy Pagani begleitet, der 2025 an der Flottille für Gaza teilgenommen hatte. Auch andere Schweizer Mitglieder, die vor einer Woche von der letzten Flotilla-Schiffexpedition in Richtung Gaza-Streifen zurückgekehrt sind, werden anwesend sein, so Sommaruga weiter.

Auch Rima Hassan wurde 2025 auf See festgenommen, nach Israel überstellt und anschliessend ausgewiesen.

Sommaruga verteidigt Einladung

Gegen die Aktivistin der Linkspartei La France Insoumise (LFI) laufen in Frankreich mehrere Strafanzeigen, wobei ihre Kritiker ihr Antisemitismus vorwerfen. Sommaruga verteidigt jedoch die Einladung und verweist dabei auf die Rolle von Rima Hassan als Europaabgeordnete.

«Rima Hassan wurde bis heute in Frankreich nicht verurteilt», sagte er. Sie sei, wie viele andere Personen, die sich lautstark für die palästinensische Sache einsetzen, dem Druck des Netzwerks zur Unterstützung Israels ausgesetzt, fügt er hinzu. Sommaruga erklärte, er habe die Sicherheitsdienste des Parlaments wie bei jeder exponierten Persönlichkeit informiert.

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