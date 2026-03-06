  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Brandkatastrophe in Crans-Montana Französische Delegation reist zu Gesprächen in die Schweiz

Noemi Hüsser

6.3.2026

Kritik an den Ermittlungen zur Brandkatastrophe in Crans-Montana kommt auch aus Frankreich.
Kritik an den Ermittlungen zur Brandkatastrophe in Crans-Montana kommt auch aus Frankreich.
Keystone/Jean-Christophe Bott

Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana mit neun französischen Todesopfern reist eine hochrangige Delegation aus Paris in die Schweiz. Geplant sind Gespräche im Wallis und in Bern.

Noemi Hüsser

06.03.2026, 14:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine französische Delegation reist laut der «Neuen Zürcher Zeitung» ab Freitag in die Schweiz, um nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana mit Behörden im Wallis und in Bern über Opferhilfe, Entschädigungen und den Stand der Ermittlungen zu sprechen.
  • Frankreich ist besonders betroffen, da 9 Tote und 25 der 115 Verletzten französische Staatsbürger sind.
  • Bei einem Treffen in der französischen Botschaft in Bern dürfte auch Kritik von französischen Opferfamilien an der Freilassung von Jacques Moretti thematisiert werden.
Mehr anzeigen

Ab Freitag reist laut einem Bericht der «Neuen Zürcher Zeitung» eine hochrangige französische Delegation wegen der Brandkatastrophe in Crans-Montana in die Schweiz. Geplant sind Treffen mit Behördenvertreter*innen im Wallis und in Bern. Im Zentrum stehen Fragen der Opferhilfe und möglicher Entschädigungen – aber auch der Stand der Ermittlungen dürfte Thema sein.

Aus Frankreich stammen die meisten ausländischen Opfer der Brandkatastrophe: 9 Tote und 25 der insgesamt 115 Verletzten. Teil der französischen Delegation sind laut Bericht unter anderem zwei nationale Koordinatoren der Regierung für die Opferhilfe sowie die französische Botschafterin in Bern.

Tragödie in Crans-Montana VS. Fragen zu Ermittlungen und Hilfsgeldern: Paris schickt Delegation in die Schweiz

Tragödie in Crans-Montana VSFragen zu Ermittlungen und Hilfsgeldern: Paris schickt Delegation in die Schweiz

Zunächst besucht die Delegation laut «NZZ» das Wallis. Dort seien Treffen mit dem Walliser Regierungspräsidenten Mathias Reynard sowie Kantonsbeamten geplant. Die französischen Vertreter*innen sollen über die Hilfen des Kantons für Opfer und Angehörige informiert werden.

Anschliessend reise die Delegation nach Bern zum Bundesamt für Justiz. Dort sollen den Gästen die Grundlagen des Schweizer Rechtssystems erläutert werden, etwa zum Strafrecht und zu Haftungsfragen.

Auch Kritik an Ermittlungen dürfte Thema sein

Das wichtigste Treffen ist laut Bericht für Samstag in der französischen Botschaft in Bern vorgesehen. Erwartet werden neben Schweizer Behörden auch Vertreter*innen von Versicherungen und Opferorganisationen.

Dabei dürften auch die Ermittlungen im Wallis Gesprächsthema sein. Die Staatsanwaltschaft Paris hat nach der Brandkatastrophe parallel zu den Schweizer Ermittlungen eigene Untersuchungen aufgenommen – ein übliches Vorgehen bei tödlichen Unglücken mit französischen Opfern im Ausland.

Zuletzt hatten Familien französischer Opfer die Freilassung des Barbetreibers Jacques Moretti aus der Untersuchungshaft kritisiert.

Meistgelesen

Laut Briten: Schlepper in Strasse von Hormus beschossen
Traditionsbeiz schliesst nach 180 Jahren per sofort – Wirt ist pleite
Diese Frauen veränderten die Weltgeschichte – und du kennst sie bestimmt nicht
Bundesrat rudert bei F-35-Kampfjets schon wieder zurück
Zeugin belastet Trump in neu veröffentlichten Epstein-Akten