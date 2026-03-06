Kritik an den Ermittlungen zur Brandkatastrophe in Crans-Montana kommt auch aus Frankreich. Keystone/Jean-Christophe Bott

Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana mit neun französischen Todesopfern reist eine hochrangige Delegation aus Paris in die Schweiz. Geplant sind Gespräche im Wallis und in Bern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine französische Delegation reist laut der «Neuen Zürcher Zeitung» ab Freitag in die Schweiz, um nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana mit Behörden im Wallis und in Bern über Opferhilfe, Entschädigungen und den Stand der Ermittlungen zu sprechen.

Frankreich ist besonders betroffen, da 9 Tote und 25 der 115 Verletzten französische Staatsbürger sind.

Bei einem Treffen in der französischen Botschaft in Bern dürfte auch Kritik von französischen Opferfamilien an der Freilassung von Jacques Moretti thematisiert werden. Mehr anzeigen

Ab Freitag reist laut einem Bericht der «Neuen Zürcher Zeitung» eine hochrangige französische Delegation wegen der Brandkatastrophe in Crans-Montana in die Schweiz. Geplant sind Treffen mit Behördenvertreter*innen im Wallis und in Bern. Im Zentrum stehen Fragen der Opferhilfe und möglicher Entschädigungen – aber auch der Stand der Ermittlungen dürfte Thema sein.

Aus Frankreich stammen die meisten ausländischen Opfer der Brandkatastrophe: 9 Tote und 25 der insgesamt 115 Verletzten. Teil der französischen Delegation sind laut Bericht unter anderem zwei nationale Koordinatoren der Regierung für die Opferhilfe sowie die französische Botschafterin in Bern.

Zunächst besucht die Delegation laut «NZZ» das Wallis. Dort seien Treffen mit dem Walliser Regierungspräsidenten Mathias Reynard sowie Kantonsbeamten geplant. Die französischen Vertreter*innen sollen über die Hilfen des Kantons für Opfer und Angehörige informiert werden.

Anschliessend reise die Delegation nach Bern zum Bundesamt für Justiz. Dort sollen den Gästen die Grundlagen des Schweizer Rechtssystems erläutert werden, etwa zum Strafrecht und zu Haftungsfragen.

Auch Kritik an Ermittlungen dürfte Thema sein

Das wichtigste Treffen ist laut Bericht für Samstag in der französischen Botschaft in Bern vorgesehen. Erwartet werden neben Schweizer Behörden auch Vertreter*innen von Versicherungen und Opferorganisationen.

Dabei dürften auch die Ermittlungen im Wallis Gesprächsthema sein. Die Staatsanwaltschaft Paris hat nach der Brandkatastrophe parallel zu den Schweizer Ermittlungen eigene Untersuchungen aufgenommen – ein übliches Vorgehen bei tödlichen Unglücken mit französischen Opfern im Ausland.

Zuletzt hatten Familien französischer Opfer die Freilassung des Barbetreibers Jacques Moretti aus der Untersuchungshaft kritisiert.