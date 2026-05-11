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Orsières VS Franzose (38) stürzt bei Wanderung im Wallis in den Tod

Dominik Müller

11.5.2026

Der tödliche Unfall ereignete sich beim Aufstieg zum Col du Bonhomme.
Der tödliche Unfall ereignete sich beim Aufstieg zum Col du Bonhomme.
Kapo Wallis

Am Samstag ist ein Wanderer im Wallis beim Aufstieg zum Col du Bonhomme in die Tiefe gestürzt. Er zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Dominik Müller

11.05.2026, 09:51

Gegen 17.30 Uhr befanden sich am Samstag zwei Wanderer auf dem Aufstieg zum Col du Bonhomme oberhalb von Orsières VS. Zwischen dem genannten Pass und der Luy Blanche, auf einer Höhe von rund 2436 Metern, stürzte einer der beiden aus bislang ungeklärten Gründen in die Tiefe, wie die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung schreibt.

Sein Begleiter alarmierte demnach umgehend die Einsatzkräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation. Diese wurden mit einem Helikopter von Air-Glaciers an den Unfallort geflogen, konnten aber nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Beim Opfer handelt es sich um einen 38-jährigen französischen Staatsangehörigen. Die Walliser Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

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