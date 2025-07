Aufgrund des Unfalls war die A3 in Richtung Zürich zeitweise blockiert. Kantonspolizei Aargau

Auf der A3 kam es am Dienstagmorgen zu einer heftigen Auffahrkollision mit fünf beteiligten Autos. Zwei Lenker wurden leicht verletzt. Kurzfristig waren beide Fahrstreifen in Richtung Zürich blockiert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf der A3 hat sich am Dienstagmorgen ein Auffahrunfall mit fünf beteiligten Autos ereignet.

Zwei Personen mussten mit leichten Verletzungen ins Spital.

Der Unfall hatte grosse Auswirkungen auf den Morgenverkehr. Mehr anzeigen

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 7 Uhr auf der A3 bei Mülligen AG. In Richtung Zürich war der Verkehr dort ins Stocken geraten. Auf dem Überholstreifen nahte von hinten ein Audi und prallte ungebremst gegen den Opel am Stauende. Durch den wuchtigen Aufprall wurde dieser nach vorne geschleudert und schob weitere drei Autos zusammen, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt.

Ambulanzen brachten den 25-jährigen Verursacher sowie den 32-jährigen Fahrer des Opels ins Kantonsspital Baden. Beide kamen mit leichten Verletzungen davon.

Am Audi sowie am Opel entstand gemäss Mitteilung Totalschaden. Auch die anderen drei Autos wurden beschädigt. Der gesamte Schaden belaufe sich auf mehrere zehntausend Franken.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 25-Jährige kurz abgelenkt gewesen und hatte dadurch die stehende Kolonne vor ihm übersehen. Zudem räumte er ein, dass er übermüdet gewesen sei. Die Kantonspolizei Aargau verzeigte den Franzosen an die Staatsanwaltschaft und belegte ihn mit einem vorläufigen Fahrverbot für die Schweiz.

Zunächst blockierten die Unfallwagen beide Fahrstreifen in Richtung Zürich. Rasch konnte die Kantonspolizei den Überholstreifen freigeben. Die Unfallstelle war schliesslich um 8.45 Uhr geräumt. Im dichten Berufsverkehr staute sich der Verkehr zeitweise bis in den Bözbergtunnel zurück, was einer Länge von rund acht Kilometern entspricht.