Frau (22) rast mit 225 km/h über A2 – Fahrverbot

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Weitere Konsequenzen drohen Frau (22) rast mit 225 km/h über A2 – Fahrverbot

Sven Ziegler

8.9.2025

Die Frau wurde auf der A2 bei Balerna TI geblitzt. (Symbolbild)
Die Frau wurde auf der A2 bei Balerna TI geblitzt. (Symbolbild)
KEYSTONE

Eine 22-jährige Italienerin wurde von der Tessiner Polizei erwischt, nachdem sie mit 225 km/h über die A2 bei Balerna TI fuhr. Nun darf sie in der Schweiz kein Auto mehr lenken.

Redaktion blue News

08.09.2025, 09:27

08.09.2025, 09:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Italienerin raste mit 225 km/h über die Autobahn A2 im Tessin.
  • Die Polizei konnte die 22-Jährige nach zweimonatiger Fahndung identifizieren.
  • Sie erhält ein Fahrverbot für die Schweiz und muss mit weiteren rechtlichen Konsequenzen rechnen.
Mehr anzeigen

Ende Juni 2025 griff die Tessiner Kantonspolizei auf der Autobahn A2 bei Balerna zu den Messgeräten – und registrierte einen Wagen, der doppelt so schnell unterwegs war wie erlaubt. Statt 100 km/h zeigte der Tacho der 22-jährigen Fahrerin aus der Provinz Mailand 225 km/h an.

Die Polizei leitete umgehend Ermittlungen ein. Allerdings konnte die Raserin erst nach zwei Monaten ausfindig gemacht und befragt werden. Mittlerweile steht fest: Die Italienerin darf in der Schweiz kein Fahrzeug mehr führen.

Neben dem Fahrverbot drohen ihr nun weitere rechtliche Konsequenzen. Laut den Schweizer Strassenverkehrsgesetzen werden extreme Tempoüberschreitungen («Raser-Tatbestand») hart geahndet – von hohen Geldstrafen bis hin zu Haftstrafen.

Meistgelesen

Vater versteckt Kinder vier Jahre in Wildnis – Polizei erschiesst ihn
Trump droht Chicago mit «Krieg»
4 Helikopter und 50 Spitalautos im Einsatz – 100 Verletzte nach Massensturz
Rennwagen-Phantom macht Autobahn unsicher – jetzt wurde er geschnappt
Frau (22) rast mit 225 km/h über A2 – Fahrverbot