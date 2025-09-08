Frau (22) rast mit 225 km/h über A2 – Fahrverbot

Die Frau wurde auf der A2 bei Balerna TI geblitzt. (Symbolbild) KEYSTONE

Eine 22-jährige Italienerin wurde von der Tessiner Polizei erwischt, nachdem sie mit 225 km/h über die A2 bei Balerna TI fuhr. Nun darf sie in der Schweiz kein Auto mehr lenken.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Italienerin raste mit 225 km/h über die Autobahn A2 im Tessin.

Die Polizei konnte die 22-Jährige nach zweimonatiger Fahndung identifizieren.

Sie erhält ein Fahrverbot für die Schweiz und muss mit weiteren rechtlichen Konsequenzen rechnen. Mehr anzeigen

Ende Juni 2025 griff die Tessiner Kantonspolizei auf der Autobahn A2 bei Balerna zu den Messgeräten – und registrierte einen Wagen, der doppelt so schnell unterwegs war wie erlaubt. Statt 100 km/h zeigte der Tacho der 22-jährigen Fahrerin aus der Provinz Mailand 225 km/h an.

Die Polizei leitete umgehend Ermittlungen ein. Allerdings konnte die Raserin erst nach zwei Monaten ausfindig gemacht und befragt werden. Mittlerweile steht fest: Die Italienerin darf in der Schweiz kein Fahrzeug mehr führen.

Neben dem Fahrverbot drohen ihr nun weitere rechtliche Konsequenzen. Laut den Schweizer Strassenverkehrsgesetzen werden extreme Tempoüberschreitungen («Raser-Tatbestand») hart geahndet – von hohen Geldstrafen bis hin zu Haftstrafen.