Frau (22) rast mit 225 km/h über A2 – Fahrverbot

Ende Juni 2025 griff die Tessiner Kantonspolizei auf der Autobahn A2 bei Balerna zu den Messgeräten – und registrierte einen Wagen, der doppelt so schnell unterwegs war wie erlaubt. Statt 100 km/h zeigte der Tacho der 22-jährigen Fahrerin aus der Provinz Mailand 225 km/h an.
Die Polizei leitete umgehend Ermittlungen ein. Allerdings konnte die Raserin erst nach zwei Monaten ausfindig gemacht und befragt werden. Mittlerweile steht fest: Die Italienerin darf in der Schweiz kein Fahrzeug mehr führen.
Neben dem Fahrverbot drohen ihr nun weitere rechtliche Konsequenzen. Laut den Schweizer Strassenverkehrsgesetzen werden extreme Tempoüberschreitungen («Raser-Tatbestand») hart geahndet – von hohen Geldstrafen bis hin zu Haftstrafen.