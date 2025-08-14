Frau (23) stürzt bei Bergwanderung in die Tiefe und stirbt

Am Samstagmittag ist in Niederried bei Interlaken eine Frau bei einer Bergwanderung verunglückt. Kapo Bern

Am Samstagmittag ist in Niederried bei Interlaken eine Frau bei einer Bergwanderung verunglückt. Sie stürzte rund siebzig Meter in die Tiefe und verletzte sich dabei schwer. Die Frau verstarb am Mittwoch im Spital.

Am Samstag kurz vor 12.10 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einem Bergunfall in der Region Fleschblatti (Gemeinde Niederried bei Interlaken) ein.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen befand sich eine Gruppe, bestehend aus vier Personen, auf dem Abstieg vom Suggiture, als eine Frau im Bereich des Fleschblatti aus noch zu klärenden Gründen über eine Felswand rund siebzig Meter in die Tiefe stürzte.

Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte konnten die schwer verletzte Frau bergen und mit einem Helikopter der Rega ins Spital fliegen. Dort verstarb die Frau am Mittwoch. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 23-jährige Schweizerin aus dem Kanton Zürich.

Der etwas über 2000 Meter hohe Suggiture ist ein Gipfel des Hardergrates. Swisstopo

Im Einsatz standen neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern auch ein Helikopter der Rega sowie ein Spezialist der Alpinen Rettung Schweiz.

Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland wurden Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Umstände aufgenommen.