Thusis GR Frau (29) sticht mit Messer auf Seniorin ein – 87-Jährige im Spital

Dominik Müller

27.3.2026

Die Bündner Polizei hat die Tatverdächtige verhaftet.
Symbolbild: Kantonspolizei Graubünden
Symbolbild: Kantonspolizei Graubünden

In Thusis GR hat am Donnerstagnachmittag eine Frau eine Seniorin mit einem Messer angegriffen. Die Seniorin wurde schwer verletzt in ein Spital transportiert.

Dominik Müller

27.03.2026, 14:02

Um 16.15 Uhr verletzte eine 29-jährige Schweizerin am Donnerstag an der Compognastrasse in Thusis GR mit einem Messer eine 87-jährige Frau, wie die Kantonspolizei Graubünden berichtet. Drittpersonen beobachteten demnach die Tat, versorgten die Frau und hielten die Angreiferin bis zum Eintreffen einer Polizei fest.

Die schwer verletzte Seniorin wurde nach der medizinischen Erstversorgung ins Kantonsspital Graubünden nach Chur transportiert. Zur Betreuung von Drittpersonen wurde ein Care Team aufgeboten.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei standen die beiden Frauen in keiner Beziehung zueinander. Die mutmassliche Täterin wurde in Gewahrsam genommen.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung wegen versuchter Tötung eröffnet. Gemeinsam mit der Kantonspolizei Graubünden untersucht sie die genauen Umstände dieses Angriffs.

Nach Tragödie von Crans-Montana. Fremde geben sich als enge Freunde von Todesopfern aus

Nach Tragödie von Crans-MontanaFremde geben sich als enge Freunde von Todesopfern aus

Eine Woche vor Ostern. Blechlawine rollt an – über 10 Kilometer Stau vor dem Gotthard

Eine Woche vor OsternBlechlawine rollt an – über 10 Kilometer Stau vor dem Gotthard

Bundesgericht spricht Machtwort. Haferdrink darf nicht «Milch» genannt werden

Bundesgericht spricht MachtwortHaferdrink darf nicht «Milch» genannt werden

Wal dreht schon wieder in die falsche Richtung ab
Diese Änderungen im April musst du jetzt kennen
Kam der Wal zum Sterben in die Ostsee?
Lkw-Anhänger kippt auf A1 – deshalb dauert Polizeieinsatz so lange
Dieser Trump-Versprecher sorgt sogar bei Hegseth für Stirnrunzeln