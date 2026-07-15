Am Montag ist eine Bergsteigerin auf der Dufourspitze in die Tiefe gestürzt. Sie zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Die Dufourspitze ist mit 4634 m ü. M. der höchste Gipfel in der Schweiz.

Gegen 15.45 Uhr befanden sich zwei Alpinist*innen am Montag beim Abstieg von der Dufourspitze. Auf einer Höhe von rund 4600 Metern stürzte eine der beiden Personen aus bislang ungeklärten Gründen in die Tiefe, schreibt die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung.

Der Begleiter alarmierte demnach umgehend die Rettungskräfte. Diese begaben sich mit einem Helikopter der Air Zermatt vor Ort. Sie konnten nur noch den Tod der Bergsteigerin feststellen.

Beim Opfer handelt es sich um eine 33-jährige polnische Staatsangehörige. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.