Essen am Steuer Frau (33) verliert auf A1 Kontrolle – Auto geht in Flammen auf

Sven Ziegler

8.9.2025

Der Wagen brannte komplett aus.
Der Wagen brannte komplett aus.
Kantonspolizei Aargau

Eine 33-jährige Autofahrerin verlor am Sonntag auf der A1 die Kontrolle über ihren Wagen. Das Auto prallte gegen die Leitplanke und brannte danach vollständig aus. Verletzt wurde niemand.

Redaktion blue News

08.09.2025, 08:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei Safenwil AG verlor eine 33-jährige Lenkerin die Kontrolle über ihr Auto, nachdem sie am Steuer gegessen und getrunken hatte.
  • Der Ford Kuga prallte gegen die Leitplanke und geriet in Vollbrand – die Fahrerin blieb unverletzt.
  • Feuerwehr und Polizei sperrten den rechten Fahrstreifen, es kam zu Stau auf der A1.
Mehr anzeigen

Auf der A1 bei Safenwil AG kam es am Sonntagnachmittag zu einem spektakulären Unfall. Eine 33-jährige Autofahrerin war kurz nach 14.50 Uhr in Richtung Bern unterwegs, als sie nach eigenen Angaben während der Fahrt etwas ass und trank. Dadurch abgelenkt, geriet ihr Ford Kuga auf den Grünstreifen und krachte in die Leitplanke.

Das Fahrzeug kam halb auf dem Pannenstreifen zum Stillstand. Aus dem Motorraum stieg Rauch auf, kurz darauf schlugen Flammen heraus. Wenige Minuten später stand der Wagen in Vollbrand. Die Lenkerin konnte sich rechtzeitig retten und blieb unverletzt.

Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr brannte das Auto vollständig aus. Auch der Strassenbelag und die Leitplanke wurden beschädigt. Die Kantonspolizei Aargau musste für die Lösch- und Bergungsarbeiten den rechten Fahrstreifen sperren, was einen Stau verursachte. Um 17.45 Uhr war die Unfallstelle wieder frei befahrbar.

