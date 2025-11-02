  1. Privatkunden
Gewalttat in der Ostschweiz Frau (40) verletzt Mann bei Streit in Necker – Festnahme am Tatort

Petar Marjanović

2.11.2025

Die Polizei verhaftete eine Frau in Necker SG.
KEYSTONE

In Necker ist in der Nacht auf Sonntag ein Streit blutig eskaliert. Eine Frau soll einen Mann mit einem Messer verletzt haben – die Polizei nahm sie noch am Tatort fest.

Petar Marjanović

02.11.2025, 08:59

In Necker SG ist es in der Nacht auf Sonntag zu einer Gewalttat gekommen. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, kam es gegen 2.30 Uhr in einer Wohnung an der Ebersolstrasse zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 51-jährigen Mann und einer 40-jährigen Frau.

Im Verlauf des Streits habe die Frau zu einem Messer gegriffen und den Mann damit verletzt. Der 51-Jährige erlitt laut Polizei «eher schwere Verletzungen». Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort, bevor ihn die Rega ins Spital flog.

Necker SG liegt im Toggenburg im Kanton St. Gallen.
Swisstopo

Die Polizei nahm die mutmassliche Täterin noch am Tatort fest. Mehrere Patrouillen, Fachspezialisten der Kantonspolizei, der Rettungsdienst sowie ein Helikopter der Rega standen im Einsatz.

Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen hat zusammen mit der Kantonspolizei die Ermittlungen aufgenommen.

