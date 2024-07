Die Berner Polizei rückte am Sonntag zum Unfall aus. (Archivbild) sda

Am Sonntagabend ist eine Frau in der Aare bei Wichtrach beim Stand-Up-Paddling verstorben. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntagabend ist eine Frau in der Aare bei Wichtrach beim Stand-Up-Paddling verstorben.

Sie war mit einem Mann unterwegs, als sie kenterten und unter Wasser gerieten.

Trotz den sofort eingeleiteten Rettungsmassnahmen verstarb die 43-jährige Schweizerin aus dem Kanton Graubünden im Spital. Mehr anzeigen

Die Kantonspolizei Bern hat am Sonntag, kurz nach 17.20 Uhr, die Meldung erhalten, wonach sich eine leblose Person in der Aare in Wichtrach befinde.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen war eine Frau und ein Mann je auf einem Stand-up-Paddling-Board auf der Aare auf Höhe Thalgut unterwegs, als beide aus noch zu klärenden Gründen kenterten und unter Wasser gerieten. Der Mann konnte sich selbstständig aus dem Wasser begeben, die Frau geriet derweil im Wasser in Not.

Der Mann und anwesende Drittpersonen konnten die Frau aus dem Wasser bergen und begannen unmittelbar mit der Reanimation. Die lebensrettenden Massnahmen wurden durch First Responders und Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern unterstützt und von einem Ambulanzteam fortgeführt, bevor die Frau ins Spital gebracht wurde. Trotz den sofort eingeleiteten Rettungsmassnahmen verstarb die 43-jährige Schweizerin aus dem Kanton Graubünden im Spital.

Nebst den Einsatzkräften der Kantonspolizei Bern waren zwei Ambulanzteams, das Care Team Kanton Bern und Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern im Einsatz. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.