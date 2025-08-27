Die Schaffhauser Polizei hat eine tatverdächtiche Person festgenommen. Symbolbild: Schaffhauser Polizei

Am Dienstag wurde in einer Wohnung in Neuhausen am Rheinfall SH eine 47-jährige Frau tödlich verletzt. Der Hergang und die Hintergründe zur Tat sind aktuell noch unklar.

Kurz vor 15 Uhr am Dienstagnachmittag ging bei der Einsatzzentrale der Schaffhauser Polizei eine Meldung ein, aufgrund derer die Rettungskräfte unverzüglich in eine Wohnung in Neuhausen am Rheinfall ausrückten.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine schwer verletzte Frau, welche noch am Tatort verstarb. Zudem wurde eine tatverdächtige Person festgenommen, weitere Angaben zu dieser Person macht die Polizei zurzeit nicht.

Der Tathergang und die Hintergründe sind zurzeit noch unklar. Für eine umfassende Spurensicherung wurden die Spezialisten des kriminaltechnischen Einsatzdienstes der Schaffhauser Polizei, das Forensische Institut Zürich und das Institut für Rechtsmedizin Zürich aufgeboten. Zudem erfolgt heute eine Obduktion der getöteten Frau.

Für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen und die Schaffhauser Polizei ermitteln wegen eines Tötungsdeliktes. Es werden gestützt auf das Amts- und Untersuchungsgeheimnis zurzeit keine weiteren Informationen erteilt.