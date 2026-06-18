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Unfall in Sitten Frau (55) stürzt beim Putzen aus dem Fenster und in den Tod

Dominik Müller

18.6.2026

Die Kantonspolizei Wallis rückte am Mittwoch aufgrund eines tödlichen Unfalls aus.
Die Kantonspolizei Wallis rückte am Mittwoch aufgrund eines tödlichen Unfalls aus.
sda

Am Mittwoch stürzte eine Frau aus einem Fenster ihrer Wohnung in Sitten. Sie erlag im Spital ihren schweren Verletzungen.

Redaktion blue News

18.06.2026, 11:21

18.06.2026, 11:27

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 17 Uhr, teilt die Kantonspolizei Wallis mit. Ersten Erkenntnissen nach war eine 55-jährige Schweizerin mit Reinigungsarbeiten an den Fenstern ihrer Wohnung beschäftigt. Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte die Frau dabei in die Tiefe.

Die von der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation KWRO 144 aufgebotenen Rettungskräfte leisteten vor Ort die medizinische Erstversorgung. Anschliessend wurde die Frau mit einer Ambulanz ins Spital Sitten transportiert. Dort erlag sie ihren Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Sturzes zu klären.

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