Frau (58) steigt betrunken in Peugeot und landet auf Bahngleis

Die 58-Jährige landete mit ihrem Peugeot auf den Gleisen der AVA. KAPO AG

Mit über zwei Promille am Steuer fuhr eine 58-Jährige in Gontenschwil auf die Gleise der AVA. Die Frau blieb unverletzt – ihr Führerausweis ist weg.

Redaktion blue News Petar Marjanović

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Gontenschwil ist in der Nacht auf Sonntag eine 58-jährige Frau mit ihrem Peugeot von der Strasse abgekommen und auf den Gleisen der AVA gelandet.

Sie hatte über zwei Promille Alkohol im Blut und blieb unverletzt.

Der Führerausweis wurde ihr abgenommen, die Polizei ermittelt. Mehr anzeigen

In der Nacht auf Sonntag ist in Gontenschwil eine 58-jährige Autofahrerin mit ihrem Peugeot von der Strasse abgekommen und auf den Gleisen der Aargau Verkehr AG (AVA) gelandet. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, blieb die Frau unverletzt.

Mit über zwei Promille war sie stark alkoholisiert unterwegs. KAPO AG

Der Unfall ereignete sich kurz vor halb zwölf auf der Oberkulmerstrasse zwischen Gontenschwil und Oberkulm. Zuerst fuhr die Lenkerin mit ihrem Auto auf einen Acker, bevor sie schliesslich auf den Gleisen zum Stillstand kam.

Ein Atemalkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von über 1 mg/l – das entspricht rund zwei Promille und gilt als starke Alkoholisierung. Laut Polizei dürfte der Alkohol eine wesentliche Rolle beim Unfall gespielt haben.

Die 58-Jährige wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Ihr Billett wurde eingezogen. Am Auto entstand Sachschaden, die Gleisanlage blieb unbeschädigt. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen.