Beim Auto entstand Totalschaden. Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden

Am Dienstag hat sich in Hundwil AR ein Selbstunfall ereignet. Die Lenkerin verletzte sich leicht. Es entstand hoher Sachschaden.

Um 18 Uhr fuhr eine 65-jährige Frau am Dienstag mit ihrem Auto auf einem Parkplatz in Hundwil AR, im Ortsteil Akazie, rückwärts aus einem Parkfeld. Beim Wegfahren durchbrach sie in Begleitung ihres Hundes am Ende des Parkplatzes einen Metalldrahtzaun.

Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden stürzte sie daraufhin mit ihrem Auto rund drei Meter ins anliegende Bachbett.

Die Lenkerin wurde durch die ausgerückte Patrouille der Kantonspolizei auf ihre Fahrfähigkeit getestet. Ein vor Ort durchgeführter Atemlufttest ergab einen positiven Wert.

Leicht verletzt ins Spital

Die Frau wurde leicht verletzt und mit der Rettung ins Spital gebracht. Der Hund blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Für die Fahrzeugbergung wurde die Pikettgarage und ein Kranfahrzeug aufgeboten.

Am Zaun entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Franken. Durch Angehörige der Feuerwehr Hundwil wurde vorsorglich eine Bachsperre eingerichtet. Eine Gefährdung der Umwelt konnte so verhindert werden.