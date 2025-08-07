  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Jass Fédéral
  4. Kreuzworträtsel
  5. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bergunfall in Wildhaus SG Frau (66) stürzt Abhang hinunter in den Tod

Dominik Müller

7.8.2025

Im Einsatz stand nebst der Kantonspolizei St. Gallen auch die Rega.
Im Einsatz stand nebst der Kantonspolizei St. Gallen auch die Rega.
Symbolbild: Kantonspolizei St. Gallen

In Wildhaus SG ist eine Wanderin tödlich verunglückt. Die 66-jährige Frau stürzte einen Abhang hinunter.

Dominik Müller

07.08.2025, 09:57

07.08.2025, 11:02

Am Mittwoch, kurz vor 18.45 Uhr, ist es in Wildhaus SG auf einem Bergweg auf der Nordseite des «Nädligers» zu einem tödlichen Bergunfall gekommen. Eine 66-jährige Schweizerin stürzte mehrere Meter in die Tiefe und kam dabei ums Leben.

Gemäss jetzigen Erkenntnissen der Kantonspolizei St. Gallen waren die Frau und ein Begleiter auf einem Bergwanderweg unterhalb des «Nädliger» talwärts unterwegs. Dabei stürzte die hinterhergehende Frau auf dem Weg rund 50 Höhenmeter den linksseitigen Abhang hinunter. Sie wurde tödlich verletzt.

Im Einsatz standen die Rega und Alpine Rettung Ostschweiz mit Helikopter-Rettungsspezialisten. Die Unfallursache wird durch die Alpine Einsatzgruppe der Kantonspolizei St. Gallen abgeklärt.

Meistgelesen

So reagieren Schweizer Unternehmen auf den US-Zollschock
Nächstes Aushängeschild verabschiedet sich von SRF
Das steht auf Parmelins Zoll-Spickzettel wirklich drauf
Töfffahrer verstirbt nach heftiger Kollision noch am Unfallort
Mitte-Präsident Bregy fordert Gegenzölle +++ FDP-Nationalrat: «Attacke gegen die Schweiz»