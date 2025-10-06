  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Polizeitaucher starb bei Einsatz Fischer findet tote Frau (67) beim Wasserkraftwerk Wettingen AG

Dominik Müller

6.10.2025

Bei einer Suchaktion in der Limmat ist ein Taucher der Kantonspolizei Zürich tödlich verunfallt.
Bei einer Suchaktion in der Limmat ist ein Taucher der Kantonspolizei Zürich tödlich verunfallt.
Symbolbild: Keystone

Bei der Suche nach ihr starb ein Polizeitaucher. Nun ist die vermisste Frau tot aus der Limmat geborgen worden.

Dominik Müller

06.10.2025, 10:12

06.10.2025, 10:19

Ein Fischer hat am Sonntagmorgen in Wettingen AG eine tote Person beim Wasserkraftwerk entdeckt. Die Kantonspolizei Aargau barg die Person aus dem Rechen des Kraftwerks.

Bei der 67-jährigen Frau handelt es sich gemäss Polizeimitteilung um die seit vergangenem Sonntag, 28. September, vermisste Person. Während des damaligen Sucheinsatzes nach ihr war ein Polizeitaucher der Kantonspolizei Zürich bei einem Tauchunfall ums Leben gekommen.

Die weiteren Ermittlungen zur nun tot geborgenen Frau führen die Kantonspolizei Aargau sowie die Staatsanwaltschaft Baden.

Meistgelesen

Das ist über das Schneedrama am Mount Everest bekannt
Diese sechs Schweizer Pässe sind wegen Schneefalls geschlossen
Mini-Tsunami trifft Italiens Adriaküste – Ferienorte stehen unter Wasser
Luzerner IV-Bezüger kämpft vergeblich gegen Serafe-Gebühr
Das ist der wahre Grund, warum du im Flugzeug den Flugmodus aktivieren sollst