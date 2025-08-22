  1. Privatkunden
Schluein GR Frau (76) nickt im Auto kurz ein – und kollidiert mit Hausmauer

Dominik Müller

22.8.2025

Die Frau verletzte sich beim Unfall am Arm.
Die Frau verletzte sich beim Unfall am Arm.
Kantonspolizei Graubünden

Am Donnerstagnachmittag ist in Schluein GR eine Autofahrerin mit einer Hausmauer kollidiert. Sie wurde dabei am Arm verletzt.

Dominik Müller

22.08.2025, 14:48

Die 76-Jährige fuhr laut Polizeimeldung in Schluein GR kurz nach 14 Uhr von Ilanz kommend über die Hauptstrasse H19 in Richtung Laax. Gemäss eigenen Aussagen erlitt sie in Schluein einen Sekundenschlaf, worauf ihr Fahrzeug mit einer Hausmauer kollidierte.

Durch die Kollision verletzte sich die Frau am Arm und musste mit dem Rettungsdienst Surselva ins Spital nach Ilanz gefahren werden.

Das totalbeschädigte Auto wurde aufgeladen und abtransportiert. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Umstände des Verkehrsunfalls ab.

