Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden stand wegen eines Unfalls im Einsatz (Symbolbild). sda

In Herisau ist am Mittwoch ein siebenjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte beim Schulhaus Wilen das Rotlicht missachtet.

Redaktion blue News Petar Marjanović

In Herisau ist es am Mittwochmittag zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Kind gekommen. Ein siebenjähriges Mädchen wurde dabei leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in einer Medienmitteilung schreibt.

Am Steuer des Autos sass eine 85-jährige Frau. Sie war kurz vor Mittag auf der Alpsteinstrasse unterwegs, in Richtung Industriestrasse. Beim Zebrastreifen beim Schulhaus Wilen übersah sie laut eigenen Angaben das Rotlicht der Ampel. Gleichzeitig wollte das Mädchen die Strasse überqueren.

Dabei kam es zu einer Streifkollision. Das Kind wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls aufgenommen.