Frau auf Wiese vergewaltigt – Polizei fasst 19-Jährigen

Auf dieser Wiese wurde die Frau vergewaltigt. Kapo GL

Nach einer mutmasslichen Vergewaltigung in Näfels hat die Kantonspolizei Glarus einen 19-jährigen Mann festgenommen. Der Verdächtige stammt aus der Region und soll dem Zwangsmassnahmengericht zugeführt werden.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Die Polizei nahm am Donnerstag einen 19-jährigen Afghanen fest, der in der Region wohnt.

Die Staatsanwaltschaft führt Ermittlungen – es gilt die Unschuldsvermutung. Mehr anzeigen

Die Kantonspolizei Glarus hat im Zusammenhang mit einem Sexualdelikt in Näfels einen 19-jährigen Mann festgenommen. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, handelt es sich um einen in der Region wohnhaften Afghanen. Er wird dem Zwangsmassnahmengericht zugeführt.

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend, 13. Oktober 2025, gegen 21 Uhr im Bereich der Linthbrücke Süd in Näfels. Gemäss Polizeiangaben soll eine Frau dort sexuell missbraucht worden sein.

Laut bisherigen Erkenntnissen war das Opfer zuvor mit dem Zug von Glarus nach Näfels-Mollis unterwegs, wo sie vom mutmasslichen Täter angesprochen wurde. Beide stiegen am Bahnhof aus. Der Mann bot an, die Frau auf dem Heimweg zu begleiten. Auf einer Wiese am Linthdamm, nahe der Netstal-Maschinenfabrik, kam es gemäss der Frau zum unfreiwilligen Geschlechtsverkehr.

Die Kriminalpolizei ermittelt unter Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons Glarus. Zum Schutz des Opfers und aus ermittlungstaktischen Gründen werden derzeit keine weiteren Angaben gemacht.

Bis zu einem rechtskräftigen Entscheid gilt die Unschuldsvermutung.