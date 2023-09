Die Kantonspolizei St. Gallen ermittelt wegen einem Tötungsdelikt in Diepoldsau. (Symbolbild) KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Am Montagabend gegen 22:30 Uhr wurde in Diepoldsau ein 43-jähriger Österreicher durch einen Schuss getötet. Die mutmassliche Täterin, eine 38-jährige Ungarin, wurde vor Ort festgenommen.

Am Montagabend wurde in Diepoldsau SG ein 43-jähriger Österreicher erschossen. Die mutmassliche Täterin, eine 38-jährige Ungarin, wurde festgenommen. Laut den aktuellen Erkenntnissen der Polizei befanden sich die beiden Personen in der Mietwohnung des Opfers.

Aus bisher unbekannten Gründen kam es zu einem Schuss auf den 43-Jährigen, der schwer verletzt wurde. Die alarmierte Kantonspolizei St. Gallen konnte die Frau vor dem Haus festnehmen. Trotz der Reanimationsversuche durch den Notarzt und den Rettungsdienst verstarb das Opfer kurze Zeit später in der Wohnung.

Die genauen Umstände des Vorfalls sowie die Beziehung zwischen den beiden Personen werden derzeit von den Ermittlungsbehörden untersucht. Die mutmassliche Täterin stammt aus Vorarlberg. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen hat ein Strafverfahren eingeleitet.