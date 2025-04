Frau erwartet Zwillinge – doch eines verschwindet spurlos

Die Frau erwartete Zwillinge, ihr wurde jedoch nur ein Kind übergeben. Screenshot Globo

Eine Brasilianerin erwartete Zwillinge, doch nach der Geburt wird ihr nur ein Baby übergeben. Nun ermittelt die Polizei.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kathelen Tavares erwartete Zwillinge. Ihr wurde jedoch nach einem Kaiserschnitt nur ein Baby übergeben.

Jetzt ermittelt die Polizei.

Das Spital will sich nicht zum Fall äussern und bestreiten eine Zwillingsschwangerschaft. Mehr anzeigen

Am 29. März werden die beiden Kinder von Kathelen Tavares per Kaiserschnitt in einem Spital in Rio de Janeiro geboren. Seit Monaten freut sie sich auf die Geburt ihrer Zwillinge.

Während der gesamten Schwangerschaft wurde ihr immer wieder gesagt, dass sie Mutter von Zwillingen sein würde. Auf dem Ultraschall war zu sehen: Zwei Herzschläge, zwei Föten, die sich bewegten, sie waren gesund. Die Oberschenkelknochen des einen Kindes seien etwa 40 Millimeter lang, der Kopfumfang des anderen rund 71 Millimeter.

Doch als Tavares aus der Narkose aufwacht, kann sie nur ein Baby schreien hören. «Sie sagten, es gäbe kein anderes Baby. Sie sagten mir nichts weiter», erzählt sie dem brasilianischen Newsportal Globo.

Polizei bestätigt Zwillingsschwangerschaft

Mittlerweile ist auch die Polizei über den Fall informiert worden. Auch diese bestätigen, dass die Unterlagen für eine Zwillingsschwangerschaft sprechen. Die Polizei hat nun vom Spital Aufnahmen der Überwachungskameras und eine Stellungnahme des Direktors gefordert.

Gegenüber dem Newsportal wollte das Spital keine Stellungnahme abgeben. Der Gemeinde, in der Tavares ihre beiden Babys zuvor angemeldet hatte, sagten sie, dass man nur eine Plazenta und Nabelschnur gefunden hätte. Zudem hätten die Geburtshelfer nachgeforscht und keine Anzeichen oder Spuren anderer Föten gefunden. Es sei auch zu keiner Komplikation gekommen, es gebe schlicht kein zweites Kind.

Krankenhaus bestreitet zwei Herzschläge gehört zu haben

Bei den Vorsorgeuntersuchungen soll das Krankenhaus Tavares gesagt haben, dass die zwei Herzschläge auch von nur einem Baby stammen könnten. Tavares bestreitet diese Aussage.

Ultraschallbilder könnten eindeutig zeigen, ob es eine Zwillingsschwangerschaft war.