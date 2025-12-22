  1. Privatkunden
Wallbach AG Frau fährt in den Rhein – wieso, ist völlig unklar

Dominik Müller

22.12.2025

Der Unfall hat sich in der Aargauer Gemeinde Wallbach an der Grenze zu Deutschland ereignet.
Symbolbild: Google Street View

Eine Frau ist am Sonntag mit ihrem Auto in Wallbach AG in den Rhein gefahren. Sie konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien und an Land schwimmen.

Dominik Müller

22.12.2025, 09:04

Am Sonntagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Aargau die Meldung ein, dass soeben ein Fahrzeug im Bereich der Römerwarte Stelli in Wallbach AG in den Rhein gefahren sei.

Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war das Fahrzeug bereits nicht mehr an der Wasseroberfläche sichtbar, heisst es in einer Mitteilung. Die 38-jährige Lenkerin konnte das Fahrzeug demnach selbständig verlassen und befand sich bereits an Land. Sie wurde vom Rettungsdienst betreut und in ein Spital transportiert.

Aus welchem Grund die Frau mit ihrem Fahrzeug in den Rhein fuhr, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kantonspolizei.

Das Fahrzeug konnte am Sonntagabend aufgrund der einsetzenden Dunkelheit nicht mehr geborgen werden. Die Bergung wird im Verlauf des Montags stattfinden.

