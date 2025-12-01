  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Baby (1) verletzt Frau fährt Mutter mit Kinderwagen an und flieht

Sven Ziegler

1.12.2025

Die Freiburger Polizei sucht die unbekannte Fahrerin. (Symbolbild)
Die Freiburger Polizei sucht die unbekannte Fahrerin. (Symbolbild)
sda

In Murten ist ein einjähriges Kind verletzt worden, nachdem eine Autofahrerin beim Anfahren einen Kinderwagen touchiert hat – und danach einfach weiterfuhr. Die Kantonspolizei Freiburg sucht die unbekannte Lenkerin sowie Zeugen des Vorfalls.

Redaktion blue News

01.12.2025, 16:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Autofahrerin hat in Murten eine Mutter mit Kinderwagen angefahren und ist danach weitergefahren.
  • Das einjährige Kind erlitt Schürfwunden und Prellungen.
  • Die Kantonspolizei Freiburg sucht Zeugen – und die unbekannte Lenkerin selbst.
Mehr anzeigen

In Murten ist am Mittwochmorgen eine bislang unbekannte Autofahrerin mit einem Kinderwagen kollidiert. Die Polizei schildert, dass eine Mutter gegen 8.30 Uhr am Chemin Champ-Olivier unterwegs war, als die Frau am Steuer anhielt, um nach dem Weg zu fragen. Als sie wieder losfuhr, stiess das Fahrzeug aus ungeklärten Gründen gegen den Buggy.

Durch den Aufprall kippte der Kinderwagen um. Das darin sitzende einjährige Kind zog sich Schürfwunden und Prellungen zu. Die Polizei betont, dass die Mutter vor Ort sofort reagierte und ihr Kind versorgte.

Die Fahrerin hingegen stieg nur kurz aus – und fuhr dann davon, ohne ihre Personalien zu hinterlassen oder sich um das verletzte Kind zu kümmern. Genau diese Tatsache beschäftigt nun die Ermittlerinnen und Ermittler.

Meistgelesen

Massencrash nach Wintereinbruch – 45 Fahrzeuge involviert
Mattea Meyer zieht die Notbremse – und ist nicht die Einzige
Hollywood-Star schockiert mit Geständnis über die Schweiz
«Sleepy Don»: Trump döst in seinem Golfclub +++ Pilatus liefert wieder in die USA
Wie viele Elfmeter darf Xherdan Shaqiri noch verschiessen?