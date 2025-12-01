Die Freiburger Polizei sucht die unbekannte Fahrerin. (Symbolbild) sda

In Murten ist ein einjähriges Kind verletzt worden, nachdem eine Autofahrerin beim Anfahren einen Kinderwagen touchiert hat – und danach einfach weiterfuhr. Die Kantonspolizei Freiburg sucht die unbekannte Lenkerin sowie Zeugen des Vorfalls.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Autofahrerin hat in Murten eine Mutter mit Kinderwagen angefahren und ist danach weitergefahren.

Das einjährige Kind erlitt Schürfwunden und Prellungen.

Die Kantonspolizei Freiburg sucht Zeugen – und die unbekannte Lenkerin selbst. Mehr anzeigen

In Murten ist am Mittwochmorgen eine bislang unbekannte Autofahrerin mit einem Kinderwagen kollidiert. Die Polizei schildert, dass eine Mutter gegen 8.30 Uhr am Chemin Champ-Olivier unterwegs war, als die Frau am Steuer anhielt, um nach dem Weg zu fragen. Als sie wieder losfuhr, stiess das Fahrzeug aus ungeklärten Gründen gegen den Buggy.

Durch den Aufprall kippte der Kinderwagen um. Das darin sitzende einjährige Kind zog sich Schürfwunden und Prellungen zu. Die Polizei betont, dass die Mutter vor Ort sofort reagierte und ihr Kind versorgte.

Die Fahrerin hingegen stieg nur kurz aus – und fuhr dann davon, ohne ihre Personalien zu hinterlassen oder sich um das verletzte Kind zu kümmern. Genau diese Tatsache beschäftigt nun die Ermittlerinnen und Ermittler.