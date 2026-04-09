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Thurgauer Polizei sucht Zeugen Frau fährt nach missglücktem Überholmanöver einfach davon

Dominik Müller

9.4.2026

Die Thurgauer Kantonspolizei hofft bei der Unfallermittlung auf die Mithilfe der Bevölkerung.
Die Thurgauer Kantonspolizei hofft bei der Unfallermittlung auf die Mithilfe der Bevölkerung.
Keystone

Nach einer Kollision zwischen zwei Autos verliess eine Beteiligte am Mittwoch in Engishofen TG den Unfallort. Die Kantonspolizei Thurgau sucht nun Zeugen.

Dominik Müller

09.04.2026, 11:11

Ein Autofahrer war kurz vor 16.30 Uhr in Engishofen – einem Ortsteil der Gemeinde Erlen TG – auf der Hauptstrasse unterwegs. Wie er gegenüber der Kantonspolizei Thurgau zu Protokoll gab, kam ihm plötzlich ein überholendes Auto aus der Gegenrichtung auf seiner Fahrspur entgegen. Der 18-Jährige leitete eine Vollbremsung ein, trotzdem kam es zu einer leichten Kollision.

Die Fahrerin des anderen Autos stieg laut Polizeimitteilung kurz aus, fuhr aber anschliessend weiter, ohne ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. Sie wird als 40- bis 50-Jährig beschrieben und war mit einem weissen Kleinwagen mit deutschem Kontrollschild unterwegs.

Der 18-Jährige blieb bei der Kollision unverletzt, der Sachschaden an seinem Auto beträgt mehrere hundert Franken.

Die Polizei bittet nun Personen, die Angaben zur Autofahrerin oder zum Unfallhergang machen können, sich zu melden.

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