Frau fährt über grüne Ampel und wird geblitzt – jetzt soll sie zahlen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Blitzer in Biel sorgt für Zoff Frau fährt über grüne Ampel und wird geblitzt – jetzt soll sie zahlen

Sven Ziegler

17.10.2025

En Blitzer sorgt in Biel für rote Köpfe. 
En Blitzer sorgt in Biel für rote Köpfe. 
KEYSTONE

In Biel sorgt ein Rotlicht-Radar für Unmut: Mehrere Autofahrende berichten, sie seien trotz Grünphase geblitzt worden. Die Stadt betont, die Anlage funktioniere fehlerfrei – doch eine Analyse zeigt, wie knapp die Ampelzeiten tatsächlich sind.

Redaktion blue News

17.10.2025, 14:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • An der Kreuzung Zentralstrasse/Silbergasse in Biel häufen sich Berichte über unberechtigte Bussen.
  • Betroffene sagen, sie seien bei Grün gefahren, trotzdem blitzte der Radar.
  • Die Stadt Biel bestreitet technische Probleme – eine Analyse zeigt extrem kurze Grünphasen.
Mehr anzeigen

Ein kurzer Moment zwischen Grün und Gelb – und schon blitzt es: An der Kreuzung Zentralstrasse/Silbergasse in Biel häufen sich laut einem Bericht des «Bieler Tagblatts» Beschwerden über einen vermeintlich zu eifrigen Rotlicht-Blitzer. Mehrere Autofahrende berichten, sie seien bei Grün über die Kreuzung gefahren und dennoch gebüsst worden.

Eine von ihnen ist Sandra Rychener. Mitte September wollte sie Richtung Bahnhof fahren, als die Ampel auf Grün sprang. «Ich bin losgefahren, hinter einem anderen Auto – und plötzlich blitzte es», erzählt sie. Zwei Wochen später kam die Busse: 250 Franken wegen angeblichem Überfahren eines Rotlichts.

Doch Rychener ist überzeugt: «Es war sicher noch Grün.» Die Stadt Biel widerspricht. Laut André Glauser, Leiter der Abteilung öffentliche Sicherheit, funktioniert die Anlage einwandfrei. Das System werde jährlich vom Bundesamt für Metrologie (Metas) geprüft – zuletzt im September.

Stadt streitet Probleme ab

Das Metas erklärt, die Geräte seien präzise geeicht: Zwischen Gelb und Rot müssten mindestens 3,5 Sekunden vergehen, bevor ein Blitz ausgelöst werde. Doch Recherchen der Zeitung zeigen, dass der Rot-Grün-Zyklus stark schwankt – teils bleibe die Ampel nur fünf bis sieben Sekunden grün. Viele Autos bräuchten länger, um die Kreuzung ganz zu überqueren. So könnte es tatsächlich passieren, dass jemand bei Grün losfährt und dennoch erfasst wird.

Rychener suchte daraufhin das Gespräch mit dem Polizeiinspektorat, fühlte sich aber abgewiesen. «Der Beamte war arrogant, er sagte, das sei nun mein Problem», so Rychener. Auch andere Betroffene meldeten sich in sozialen Netzwerken mit ähnlichen Erlebnissen.

Die Stadt Biel bleibt bei ihrer Haltung: Keine Fehlfunktion, keine Rückerstattungen. Man biete Betroffenen Einsicht in die Fotos an, betont Glauser. Rychener indes will die Busse anfechten – und meidet seither die Kreuzung: «Ich fahre dort nicht mehr durch.»

Mehr aus der Schweiz

Bei Näfels GL. Frau auf Wiese vergewaltigt – Polizei fasst 19-Jährigen

Bei Näfels GLFrau auf Wiese vergewaltigt – Polizei fasst 19-Jährigen

Chinesin muss in Bern vor Gericht. Frau soll 90 Sexarbeiterinnen jahrelang ausgebeutet haben

Chinesin muss in Bern vor GerichtFrau soll 90 Sexarbeiterinnen jahrelang ausgebeutet haben

Auf Umfahrung bei Bazenheid SG. Horror-Crash mit drei Fahrzeugen – Frau lebensbedrohlich verletzt

Auf Umfahrung bei Bazenheid SGHorror-Crash mit drei Fahrzeugen – Frau lebensbedrohlich verletzt

Meistgelesen

Frau fährt über grüne Ampel und wird geblitzt – jetzt soll sie zahlen
Frau auf Wiese vergewaltigt – Polizei fasst 19-Jährigen
Frisch verheiratetes Sportler-Pärchen attackiert Sanitäterin
Jetzt kommt das garstige Herbstwetter über die Schweiz
Für ihr Leben im Luxus nimmt dieses Ehepaar Senioren gnadenlos aus