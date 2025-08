In der Stadt Schaffhausen ist eine geköpfte Katze gefunden worden. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

In einem Garten im Gruben-Quartier in der Stadt Schaffhausen ist am Dienstagnachmittag eine geköpfte Katze aufgefunden worden. Die Schaffhauser Polizei sucht Zeugen.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Am Dienstagnachmittag meldete eine Anwohnerin, dass sie in ihrem Garten im Gruben-Quartier in der Stadt Schaffhausen ihre Katze geköpft und ohne Schwanz aufgefunden habe. Die Spurenlage zeigt, dass die Katze mutwillig getötet und anschliessend in den Garten der Frau gelegt worden sein muss.

Die Tatwaffe ist bisweilen unbekannt. Die Tat muss zwischen Montagabend um ca. 21.30 Uhr und Dienstagnachmittag ca. 13 Uhr verübt worden sein.

Personen, die in der besagten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Einsatzzentrale der Schaffhauser Polizei (Tel.: +41 52 624 24 24) zu melden.