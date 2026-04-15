Die genauen Umstände sind noch unklar. sda

In Suhr AG griff eine Frau offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand Familienangehörige und sich selbst mit einem Messer an. Vier Personen wurden verletzt, darunter auch ein Baby.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Suhr AG kam es am frühen Mittwochmorgen zu einem Messerangriff in einer Familie, bei dem vier Personen verletzt wurden, darunter ein Baby.

Das Baby und zwei Erwachsene mussten notoperiert werden, die Verletzungen gelten als schwer.

Laut Polizei soll eine 37-jährige Frau in einem psychischen Ausnahmezustand auf Angehörige und sich selbst eingestochen haben. Mehr anzeigen

Am frühen Mittwochmorgen ist es in einem Wohnquartier in Suhr AG zu einem grösseren Polizei- und Rettungseinsatz gekommen. Zahlreiche Anwohnende wurden durch Sirenen und den Helikopter alarmiert.

Wie die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage der «Aargauer Zeitung» mitteilt, sei bei der kantonalen Notrufzentrale kurz vor sechs Uhr eine «unklare» Meldung über verletzte Personen eingegangen. «Polizei und Rettungsdienst fanden an der fraglichen Privatadresse in Suhr drei verletzte Erwachsene sowie ein verletztes Kleinkind vor», so ein Sprecher der Kantonspolizei.

Ein Rettungshelikopter flog das Baby nach Zürich ins Spital, während Ambulanzen die Erwachsenen in umliegende Kliniken brachten. Nach ersten Angaben seien das Baby und zwei der Erwachsenen schwer verletzt worden, die dritte Person mittelschwer. Das Baby und zwei Erwachsene mussten notoperiert werden.

Zu den Hintergründen sagt der Polizeisprecher zur Zeitung: «Nach ersten Erkenntnissen war eine 37-jährige Frau mutmasslich in einem psychischen Ausnahmezustand mit einem Messer auf eines ihrer Kinder sowie auf Familienangehörige losgegangen. Danach dürfte sie auch sich selbst verletzt haben.»

Die genauen Umstände sind noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, zudem hat die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eine Strafuntersuchung eröffnet.