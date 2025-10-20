  1. Privatkunden
Frau hängt kopfüber an Felswand – Rega startet spektakuläre Rettung

Sven Ziegler

20.10.2025

Die Rega wurde am Samstag zu einem komplizierten Einsatz gerufen
Die Rega wurde am Samstag zu einem komplizierten Einsatz gerufen
Kantonspolizei Graubünden

Eine Kletterin hat sich am Samstag am Moléson im Kanton Freiburg in eine lebensbedrohliche Lage gebracht. Ihr Sicherungsgurt löste sich teilweise, sie blieb kopfüber in der Wand hängen. Nur dank einem präzisen Einsatz der Rega und des Schweizer Alpen-Rescue-Teams konnte die Frau gerettet werden.

Redaktion blue News

20.10.2025, 14:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Frau stürzte am Samstag in der Via Ferrata des Moléson und blieb kopfüber hängen.
  • Ihr Sicherungsgurt löste sich fast vollständig, sie konnte sich nicht selbst befreien.
  • Die Rega und das Alpine Rettungsteam retteten die Frau in einer heiklen Helikopteraktion.
Mehr anzeigen

Eine Kletterpartie am Moléson (FR) hat am Samstag beinahe tragisch geendet. Wie die Rega mitteilt, stürzte eine Frau in der Via Ferrata, nachdem sich ihr Sicherungsgurt während des Aufstiegs teilweise gelöst hatte.

Gemeinsam mit einer Kollegin war sie am frühen Nachmittag auf dem Klettersteig unterwegs, als das Unglück geschah. Zwar hielt das Sicherungsseil den Sturz auf, doch der Gurt rutschte von der Hüfte und einem Bein ab, bevor er sich am zweiten Bein verklemmte. Die Frau hing daraufhin kopfüber im Seil – direkt über einer Felswand, unfähig, sich selbst zu befreien. Ihre Begleiterin alarmierte umgehend die Rega.

Die Einsatzzentrale schickte einen Helikopter der Basis Zweisimmen sowie zwei Spezialisten des Schweizer Alpen-Rescue-Teams an den Einsatzort. Diese unterstützen die Rega-Crews in unwegsamem Gelände, wie es in der Mitteilung heisst.

Komplizierte Rettung nötig

Vor Ort erkannten die Rettungskräfte die heikle Lage: Schon der Rotorwind hätte die Frau in ihrer Position gefährlich ins Schwingen bringen können. Daher setzte der Pilot den ersten Retter rund 30 Meter oberhalb der verunfallten Frau ab.

Der Spezialist kletterte den Klettersteig hinunter, um die Frau zu sichern. Mit Hilfe einer weiteren Person vor Ort gelang es, sie vom defekten Gurt zu lösen. Danach stabilisierte der Retter die Patientin und bereitete sie auf die Evakuation vor.

Schliesslich wurde die Frau gemeinsam mit dem Retter per Seilwinde zum Helikopter hochgezogen und zu einem Zwischenlandeplatz geflogen. Dort übernahm der Notarzt die medizinische Erstversorgung.

Währenddessen kümmerte sich ein zweiter Rettungsspezialist um die Begleiterin der Verunfallten. Beide Frauen wurden anschliessend mit dem Helikopter ins Kantonsspital Freiburg gebracht.

Die Rega spricht von einem «anspruchsvollen Einsatz» und bedankt sich beim Schweizer Alpen-Rescue-Team für die Unterstützung.

