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Tödlicher Unfall in Weinfelden TG Frau im Elektrorollstuhl von Zug erfasst

Noemi Hüsser

31.5.2026

Die Kantonspolizei Thurgau informierte über den Unfall.
Die Kantonspolizei Thurgau informierte über den Unfall.
Keystone

Bei einem schweren Unfall auf einem Bahnübergang in Weinfelden TG ist am Samstag eine 55-jährige Schweizerin ums Leben gekommen.

Noemi Hüsser

31.05.2026, 09:41

Bei einem Unfall auf einem Bahnübergang in Weinfelden TG ist am Samstagmittag eine 55-jährige Frau ums Leben gekommen. Sie wurde von einem Zug erfasst und tödlich verletzt.

Nach Angaben der Kantonspolizei Thurgau befand sich die Schweizerin kurz nach 13 Uhr mit einem Elektrorollstuhl auf dem Bahnübergang an der Freiestrasse. Ein Zug, der in Richtung Berg unterwegs war, kollidierte trotz eingeleiteter Vollbremsung mit der Frau.

Die 55-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen und verstarb noch am Unfallort.

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