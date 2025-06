Frau (50) im Kanton Wallis tot aufgefunden – Ehemann schwer verletzt

Im Kanton Wallis wurde eine Frau tot aufgefunden. KAPO VS

In Martigny-Croix VS ist in der Nacht auf Samstag eine 50-jährige Frau tot aufgefunden worden. Ihr gleichaltriger Ehemann wurde schwer verletzt ins Spital gebracht.

Kurz nach Mitternacht vom 13. auf den 14. Juni ging bei der Walliser Kantonspolizei ein Notruf ein. Eine Drittperson meldete, dass eine ihr nahestehende Person in Gefahr sein könnte. Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei und der Stadtpolizei Martigny rückten sofort aus.

In einer Wohnung in Martigny-Croix entdeckten sie eine Frau leblos am Boden. Der aufgebotene Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Die Polizei teilt mit, dass die Frau 50 Jahre alt und Schweizerin war.

Ebenfalls in der Wohnung fanden die Einsatzkräfte ihren Ehemann – ebenfalls 50-jährig und schwer verletzt. Er wurde notfallmedizinisch versorgt und ins Spital gebracht. Angaben zu seinem Gesundheitszustand machten die Behörden bislang keine.

Martigny-Croix VS befindet sich im Kanton Wallis südlich der Stadt Martigny. Swisstopo

Wie die Kantonspolizei Wallis mitteilte, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des mutmasslichen Tötungsdelikts zu klären. Die Behörden betonen, dass bis zum Abschluss der Ermittlungen die Unschuldsvermutung gilt. Weitere Auskünfte werden derzeit nicht erteilt.