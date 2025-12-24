  1. Privatkunden
Drei Tatverdächtige festgenommen 71-jährige Frau in Buchs ZH getötet

SDA

24.12.2025 - 14:50

Die 71-jährige Kosovarin ist laut der Polizei wegen eines Gewaltdelikts gestorben. (Archivbild)
Die 71-jährige Kosovarin ist laut der Polizei wegen eines Gewaltdelikts gestorben. (Archivbild)
Bild: Keystone

Eine 71-jährige Frau ist in Buchs ZH bei einem Gewaltdelikt getötet worden. Drei tatverdächtige Personen wurden von der Polizei festgenommen.

Keystone-SDA

24.12.2025, 14:50

24.12.2025, 16:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine 71-jährige Frau ist in Buchs ZH bei einem Gewaltdelikt getötet worden.
  • Drei tatverdächtige Personen wurden festgenommen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.
  • Der Hergang der Tat sowie das Motiv sind noch unklar.
Mehr anzeigen

Eine ältere Frau ist in der Nacht auf Mittwoch in Buchs ZH bei einem Gewaltdelikt getötet worden. Drei tatverdächtige Personen, die sich im Haus aufhielten, wurden festgenommen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

Die Polizei wurde kurz nach Mitternacht alarmiert, weil in einem Wohnhaus eine leblose Person aufgefunden worden war. Die ausgerückten Rettungskräfte konnten dort aber nur noch den Tod der Frau feststellen, wie die Polizei weiter mitteilt.

Hintergründe sind noch nicht geklärt

Beim Opfer handelt es sich um eine 71-jährige Kosovarin. Die drei festgenommenen Tatverdächtigen sind eine 48-jährige Schweizerin sowie zwei Schweizer im Alter von 27 und 51 Jahren, wie es weiter heisst.

Die Hintergründe, etwa wieso die Tatverdächtigen in dem Haus aufgefunden wurden, seien Gegenstand laufender Abklärungen, sagte eine Sprecherin der Zürcher Kantonspolizei am Mittwochnachmittag auf Anfrage von Keystone-SDA. Weitere Angaben könnten vorerst nicht gemacht werden.

Der Hergang der Tat sowie das Motiv sind laut der Polizei noch unklar. Die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltdelikte und die Kantonspolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

