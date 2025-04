Die Thurgauer Polizei musste ausrücken. (Archivbild) sda

In Münchwilen TG ist am Samstag eine Frau tot aufgefunden worden. Ein Mann wurde verhaftet.

Kurz nach 16 Uhr ging am Donnerstag bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass in einem Einfamilienhaus an der Schüeppwiese in Münchwilen TG eine Frau am Boden liege.

Die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Kantonspolizei Thurgau fanden eine 47-Jährige vor, die bereits verstorben war. Aufgrund der vorgefundenen Situation gehen die Strafverfolgungsbehörden von einem Tötungsdelikt aus.

Die polizeilichen Abklärungen führten zur vorläufigen Festnahme von zwei Männern.

Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sicherte die Spuren am Tatort. Die Ermittlungen in diesem Fall werden durch die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei geführt. Ein Schweizer (53) bleibt weiterhin in Haft, der zweite Mann wurde am Freitagabend freigelassen.

Die genaue Todesursache wird durch das Institut für Rechtsmedizin abgeklärt.