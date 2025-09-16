  1. Privatkunden
Angriff in Frankental Frau in Tram attackiert – Stadtpolizei verhaftet Syrer (28)

Sven Ziegler

16.9.2025

Die Stadtpolizei Zürich hat den Mann verhaftet. 
Die Stadtpolizei Zürich hat den Mann verhaftet. 
KEYSTONE

Am Wochenende wurde in Zürich eine Frau in einem Tram angegriffen. Die Stadtpolizei konnte den mutmasslichen Täter, einen 28-jährigen Syrer, am Montagabend festnehmen.

Redaktion blue News

16.09.2025, 16:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Frau wurde in der Nacht auf Sonntag im Tram in Frankental attackiert.
  • Der 28-jährige mutmassliche Täter wurde am Montagabend festgenommen.
  • Die Polizei erklärt, warum zunächst keine Patrouille ausrücken konnte.
Mehr anzeigen

In Zürich ist ein mutmasslicher Tramangreifer gefasst worden. Wie die Kantonspolizei mitteilt, wurde am Montagabend ein 28-jähriger Syrer verhaftet, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Frau in einem Tram an der Haltestelle Frankental tätlich angegriffen haben soll.

Die Frau hatte unmittelbar nach dem Angriff die Stadtpolizei alarmiert. Diese konnte jedoch zunächst keine Einsatzkräfte schicken. Grund dafür war nach Angaben der Behörden ein aussergewöhnlich hoher Einsatzbedarf: Gleichzeitig waren Patrouillen am Knabenschiessen, bei einem Grosseinsatz im Kasernenareal sowie bei drei Verkehrsunfällen mit Verletzten gebunden.

Die Polizei bedauert, dass sie dem Opfer in diesem Moment nicht sofort helfen konnte. Am Wochenende könne es in Ausnahmesituationen vorkommen, dass keine Patrouillen verfügbar seien, erklärte die Stadtpolizei.

Das Opfer hat inzwischen Anzeige erstattet. Die Ermittlungen zum Vorfall laufen weiter.

