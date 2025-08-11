  1. Privatkunden
Urtenen-Schönbühl BE Frau kann nach sexuellem Übergriff fliehen

Sven Ziegler

11.8.2025

Die Berner Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild)
Die Berner Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild)
sda

In der Nacht auf den 1. August ist in Urtenen-Schönbühl BE eine Frau Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Die Frau ist leicht verletzt entkommen.

Redaktion blue News

11.08.2025, 15:48

Am Donnerstag, 31. Juli, gegen 23.35 Uhr, erhielt die Kantonspolizei Bern die Meldung, wonach am Eigerweg in Urtenen-Schönbühl eine Frau Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden sei. Sie wurde leicht verletzt.

Gemäss ersten Erkenntnissen war die Frau zu Fuss vom Zentrumsplatz kommend auf dem Eigerweg unterwegs, als sie auf Höhe der Autobahnunterführung durch einen Unbekannten angegriffen und sexuell angegangen wurde. Sie konnte sich zur Wehr setzen und entkommen. Trotz einer umgehend eingeleiteten Nachsuche konnte der Täter bislang nicht angehalten werden.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 20-35 Jahre alt und ungefähr 170 bis 180 Zentimeter gross. Der Beschuldigte ist von schlanker Statur und trägt keinen Bart. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Trainerjacke mit Kapuze und eine graue Trainingshose.

